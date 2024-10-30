欧盟正式对华电动车加征关税 中方：不接受

欧盟10月初投票通过对中国电动车加征高额关税，引发北京强烈反弹。双边长达数个月的贸易谈判未果，欧盟委员会週二宣布该项为期5年的额外关税措施于已获得批准，并发布于欧盟官方公报，将自30日启动。

（德国之声中文网）欧盟质疑中国政府过度补贴，週二（10月29日）正式通过对中国制造电动汽车加征高额关税，以保护欧洲厂商。

除了原本10%的汽车进口关税之外，新加征的关税介于7.8%到35.3%不等，预计实施5年。其中吉利（Geely）是18.8%、比亚迪（BYD）17%、上汽（SAIC）则是35.3%；美国企业特斯拉（Tesla）在中国厂制造的产品也面臨7.8%的新关税。

欧盟去年10月对中国电动车展开反补贴调查，结论认定中国政府对业者的补贴，削弱了欧洲汽车厂商的利益。新的关税週三（30日）生效，实施为期5年。

在此之前，欧中双方举行了8轮技术协商，盼商讨关税以外的替代选项。如今关税虽底定，欧盟委员会仍表示会继续谈判过程；据路透社报道，双方同意11月1日展开新一轮谈判。

欧盟贸易事务专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）声明表示：“我们进行了审慎的调查，采取这些符合比例、针对特定目标的措施，藉此维护了市场公平和欧洲的产业基础。”他说，欧盟“欢迎竞争，但必须以公平的竞争环境为基础”。

近期欧美各国纷纷质疑中国政府过度补贴电动车、太阳能板等新能源产业，可能导致产能过剩，威胁全球市场平衡。欧盟称，中国每年300万辆电动车的过剩产能，是欧盟市场规模的2倍；考虑到美国和加拿大已对其施加了100%关税，中国电动车最有可能大量涌向欧洲。

此外，随著比亚迪等中国电动车厂牌崛起，欧洲车企的优势也减少了。根据欧盟委员会，中国电动车价格一般比欧洲制产品低20%。数据也显示，中国品牌在欧洲的市占率从2019年不到1%，增加到8%，2025年可能再增加到15%。

德国业者不满

对中国电动车加征关税一事，在过去一年来引发欧盟内部分歧，德国和匈牙利等国持反对立场。德国是欧盟最大经济体，也拥有许多重要的汽车大厂。10月初，德国在欧盟会议中对加征关税投下反对票；当时有10国支持、5票反对、12票弃权。

德国经济部29日表示支持欧盟与中国正在进行的谈判，希望能透过外交手段解决争议，在保护欧盟产业的同时，也缓和贸易的紧张局势。“联邦政府支持市场开放，因为德国身为一个布局全球、相互连通的经济体，仰赖开放的市场环境。”

德国汽车工业协会（VDA）主席穆勒（Hildegard Mueller）批评欧盟的决定会升高贸易冲突的风险，“是全球自由贸易的退步，欧洲的繁荣、就业保障和经济成长也会倒退”。

穆勒的声明写道，汽车厂商面对中国时“并不天真”，但因应挑战应该要透过对话解决，而业者需要的是能帮助其保持国际竞争力、开拓新市场、专注于创新的产业政策。她还表示，新关税会让产品更贵，不利于欧洲的电动车转型。

法新社引述《图片报》（Bild）29日发布的访谈指，VDA主张：“如果这里的能源比美国或中国贵3到4倍，如果官僚主义总是让我们浪费时间和金钱，如果我们继续在税的层面上越来越缺乏竞争力……这样下去是行不通的。未来工作机会会越来越多都出现在国外。”

部分德国业者也担心，欧盟的举措可能导致中国的反击，例如提高大型引擎的汽油车进口关税，冲击德国厂商。

新关税底定之际，大众汽车（VW）打算关闭在德国的至少3座工厂，并裁员数千人。

与此同时，德国的电机、金属产业工会在全国范圍内发起了罢工，欲争取薪资调升；路透社指出，这加剧了汽车企业遭遇的难题：在成本提高、出口销量下滑和外国竞争更激烈的处境下，如今德国业者越来越难以保持全球竞争力。

巴黎车展:中国车商被吓退了吗? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国怎么说？

彭博社指出，欧盟的举措对中国电动车业者而言是一大挫败，此前中国业者早已被美国的高关税拒于美国市场之外。今年5月，美国宣布对中国电动车的进口关税从25%提高到100%。

中国商务部发言人30日回应，“不认同、不接受”欧盟的裁决结果，批评欧盟以“公平竞争”为名，行“不公平竞争”之实，并形容此举是“保护主义”。

中方称，已在世界贸易组织的争端解决机制下提出诉讼，欲采取一切必要措施维护中企权益。针对与欧洲的谈判，中方强调“始终主张通过对话磋商解决贸易争端，亦一直在为此做出最大努力”，现阶段双方技术团队新一阶段磋商。

此前，中国也发起了针对欧盟的反倾销或反补贴调查，对象包含欧洲的白兰地、猪肉等产业，这被视为中方对欧盟电动车反补贴调查的反击。

猪肉虽美 难挡欧中贸易战 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

反对欧洲加征关税者认为，双方的攻防恐怕掀起新一轮贸易战。匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）称，欧盟正走向与中国的“经济冷战”。

不过，新关税对价格会有什么样的影响，仍有待观察，部分厂商或许有能力自行吸收部分成本。

（法新社、路透社、彭博社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。