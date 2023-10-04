欧盟正式启动电动车反补贴调查 中方“强烈不满”

（德国之声中文网）欧盟方面周三表示，有“充分的证据”证明中国对电动汽车产业进行非法补贴，从而正式启动对中国产电动汽车的反补贴调查。

欧盟委员会主席冯德莱恩上个月宣布要对中国相关产业启动反补贴调查之后，就已经引起了中方的愤怒。

一些人担心，布鲁塞尔这一行动可能会引发欧中之间的贸易战，此前北京已经对双边贸易可能受损发出了警告。

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欧盟官方周三发布的公告指出：“欧委会拥有足够的证据来证明（中方）补贴、损害威胁和因果关系的存在，满足了启动反补贴调查的前提条件。”

该公告还列举了欧委会如何发现中国向相关产业发放优惠利率贷款、提供税收减免和以低廉价格购买零部件的证据。

调查即日启动，必须在13个月之内完成——尽管欧盟可以在从本周三开始的9个月内征收临时性的反补贴关税。

法新社指出，如果欧盟调查认定存在不公平竞争行为，可能会对中国汽车制造商征收高于欧盟10%标准税率的关税。当然，布鲁塞尔也可以决定不采取任何行动。

冯德莱恩周三承诺，调查将会“公平”进行。“只要我们发现有证据表明欧盟汽车制造商的努力遭到市场扭曲和不公平竞争的损害，我们就会果断采取行动。”

客座评论：欧盟的反补贴调查能成功吗？

据路透社报导，中国商务部周三回应称，此举缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。

中国商务部发言人表示，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的“主观臆断”，要求中方在“极短时间内”进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。

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此前在冯德莱恩9月份宣布启动反补贴调查的计划时，中方就曾批评欧盟的做法是“以公平贸易为名，行保护主义之实”。

欧盟中国商会周三也发表声明，对“欧盟这一保护主义做法及欧盟营商环境日趋政治化”表示极大担忧。对于欧盟委员会“未充分考虑调查对产业链供应链稳定及中欧经贸关系带来的损害，片面做出决定”，该组织表示“失望”和“强烈不满”。

汽车制造业是欧盟的支柱产业之一，为大约1400万欧洲人提供了就业，占到欧盟总就业人口的6.1%。冯德莱恩认为，中国电动汽车是因为“国家巨额补贴人为压低”了成本。

（法新社、路透社）

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