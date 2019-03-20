欧盟欲拨130亿建防务基金 美国明显不快

（德国之声中文网）美国称，欧盟提议的规范里藏有"毒药"，可以把美国等第三方盟友排除出欧洲防务计划。

美国驻欧盟大使桑德兰（Gordon Sondland）在一份信中强调了这一点，并警告说，美国可能采取制裁行动。"我希望我们能避免考虑采取类似行动"，他说。美国要求欧盟在6月10日前对这封信做出回答。

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里妮

在周二（5月14日）布鲁塞尔欧盟防长会议之后，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里妮（Mogherini）表示，美国的担忧毫无依据。她说："事实上，欧盟现在的开放程度远远超过美国采购市场对欧盟企业和设备的开放程度。欧盟没有'只能买欧洲货'的做法，欧盟81%的合同现在是和在欧洲的美国公司签订的。"

欧盟靠自己

美国的担忧主要涉及欧洲议会上月批准的为期7年、价值130亿欧元的欧洲防卫基金以及欧盟"永久结构性合作"（PESCO）防务方案。按照上述计划，欧盟国家将在发展新的军事设备，如战斗机和无人机方面以及建立辅助系统，如军事医院和训练中心等方面进行合作。

德国国防部长冯德莱恩表示，欧盟正在做美国多年来所要求的事，即提升自己的防卫能力。她说，应该相信北约可以从欧盟共同行动中获益。

但是，美国却表示怀疑。美国国防部副部长洛德（Ellen Lord）和美国军控协调员汤普森（Andrea Thompson）在5月1日致莫盖里妮的信中写道，"欧洲防卫基金文本和欧盟永久性合作项目条款是对过去30年跨大西洋国防领域不断增强的一体化的严重逆转。"

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）公开支持该方案，称只要不导致重复就行。

欧盟防长周二举行会议，讨论如何让非欧盟国家，包括英国（可能退出欧盟）和美国参与到欧盟防御计划中。

据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，美国是全球最大的军火出口国，占全球军火出口总量的36%，其次是俄罗斯、法国和德国。在武器进口方面，美国排名第16，主要从德国、荷兰和法国进口。

新项目

法国和德国计划发展欧洲自己的战斗机，以提高战略自主地位，结束对美国作为地区安全保障的历史性依赖。2011年，法英在利比亚的一项使命因弹药和装备不足而求助于美国。法国现在要吸取这一教训。

欧盟政府认为，民调显示，大多数欧盟公民希望欧盟能提供安全保障。

乐然/凝练（路透社、法新社）