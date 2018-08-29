欧盟欲出新规 禁止一次性塑料制品

(德国之声中文网) 欧盟委员会的禁止一次性塑料制品的提案，在周三(10月24日)的欧洲议会一读审议中，获高票通过(571票赞成、53票反对、34票弃权)。这项提案计划在2021年前于欧盟范围内禁止一系列已经有其它材料替代物的一次性塑料制品。而对于尚无理想替代的其它一次性塑料制品，欧洲议会也要求在2025年前将其使用量降低25%；含有塑料的卷烟滤纸用量则降低50%。
在一读审议中，欧洲议会还建议，各成员国应当在2025年前将一次性塑料瓶的材料回收循环率提高到90%。海洋中的塑料捕鱼网的回收率也应当提高到50%。
来自比利时的欧洲议会议员里斯(Fréderique Ries)在发言中强调，欧洲虽然只对海洋塑料垃圾中的一小部分担有责任，但是欧盟应当在开发应对方案时扮演关键角色。德国社民党籍的议员莱嫩(Jo Leinen)则说，充斥塑料垃圾的海滩和海洋会威胁自然环境、威胁动物，而拟出台的新规定将针对已经在欧洲海滩发现的塑料垃圾的7成。德国基民盟籍的议员弗洛伦茨(Karl-Heinz Florenz)表示，塑料的生产、消费方式必须被改变，应当推动工业界进行有利于环境的创新。
德国赫尔戈兰岛上，一只北鲣鸟正衔着塑料垃圾准备筑巢。
塑料垃圾最后上餐桌
据布鲁塞尔外交圈内消息，欧盟各国环境部长有意在今年年底前就此议题达成一项共识，随后各成员国议会、政府以及欧盟委员会的代表就可以展开正式的谈判。欧洲议会希望，能够在2019年5月议会改选前正式出台法案。欧盟层面的法案出台后，各成员国政府必须在两年时间内将其落实为国内法予以实施。这意味着，在2021年夏天之前，欧洲市面上就会不再有吸管、塑料餐具等一次性产品的影踪。
也许从2021年起，欧盟就将正式禁止一次性塑料咖啡杯。
欧盟委员会的数据显示，欧盟每年产生2600万吨的塑料垃圾，平均每人31.1千克。德国的塑料垃圾产生量则为每人37.4千克，显著高于欧盟平均值。而塑料的回收循环率则仅有不到1/3。欧委会指出，塑料垃圾大多进入了海洋，海洋垃圾中的85%系塑料垃圾。其中大约半数为一次性用品，1/4则来自渔业。由于人类位于食物链的顶端，大量塑料微粒也会在富集后被端上人类的餐桌。
文山/凝炼/(法新社、德新社等)
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你消费着多少塑料？
非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。
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为了环境，不要懒惰
从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。
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涤纶、尼龙和聚丙烯酸
微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。
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停止微塑料污染！
柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。
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轮胎带来的污染
微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。
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拒绝一次性塑料杯
我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。
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Coffee to go，告别一次性
在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。
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和塑料瓶说再见？
PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？
作者: Leonard Proske