欧盟欲出新规 禁止一次性塑料制品

(德国之声中文网) 欧盟委员会的禁止一次性塑料制品的提案，在周三(10月24日)的欧洲议会一读审议中，获高票通过(571票赞成、53票反对、34票弃权)。这项提案计划在2021年前于欧盟范围内禁止一系列已经有其它材料替代物的一次性塑料制品。而对于尚无理想替代的其它一次性塑料制品，欧洲议会也要求在2025年前将其使用量降低25%；含有塑料的卷烟滤纸用量则降低50%。

在一读审议中，欧洲议会还建议，各成员国应当在2025年前将一次性塑料瓶的材料回收循环率提高到90%。海洋中的塑料捕鱼网的回收率也应当提高到50%。

来自比利时的欧洲议会议员里斯(Fréderique Ries)在发言中强调，欧洲虽然只对海洋塑料垃圾中的一小部分担有责任，但是欧盟应当在开发应对方案时扮演关键角色。德国社民党籍的议员莱嫩(Jo Leinen)则说，充斥塑料垃圾的海滩和海洋会威胁自然环境、威胁动物，而拟出台的新规定将针对已经在欧洲海滩发现的塑料垃圾的7成。德国基民盟籍的议员弗洛伦茨(Karl-Heinz Florenz)表示，塑料的生产、消费方式必须被改变，应当推动工业界进行有利于环境的创新。

塑料垃圾最后上餐桌

据布鲁塞尔外交圈内消息，欧盟各国环境部长有意在今年年底前就此议题达成一项共识，随后各成员国议会、政府以及欧盟委员会的代表就可以展开正式的谈判。欧洲议会希望，能够在2019年5月议会改选前正式出台法案。欧盟层面的法案出台后，各成员国政府必须在两年时间内将其落实为国内法予以实施。这意味着，在2021年夏天之前，欧洲市面上就会不再有吸管、塑料餐具等一次性产品的影踪。

欧盟委员会的数据显示，欧盟每年产生2600万吨的塑料垃圾，平均每人31.1千克。德国的塑料垃圾产生量则为每人37.4千克，显著高于欧盟平均值。而塑料的回收循环率则仅有不到1/3。欧委会指出，塑料垃圾大多进入了海洋，海洋垃圾中的85%系塑料垃圾。其中大约半数为一次性用品，1/4则来自渔业。由于人类位于食物链的顶端，大量塑料微粒也会在富集后被端上人类的餐桌。

文山/凝炼/(法新社、德新社等)