欧盟欢迎克罗地亚加入申根区

(德国之声中文网) 欧盟终于为度假胜地克罗地亚加入申根区亮起绿灯。欧盟内政部长在布鲁塞尔举行的会议上表决通过扩大目前由26个欧洲国家所组成的申根区。另一方面，在荷兰和奥地利反对下，保加利亚和罗马尼亚未获准加入。

奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）近期明确表示，解除对罗马尼亚和保加利亚的边境管制目前对奥地利而言是不可行的，原因是有太多未登记的移民抵达边境。

荷兰则反对保加利亚加入申根区，原因包括对该国法治的疑虑。该国首相吕特表示，需要更多时间做出决定。

德国外长批评奥地利

德国外交部长贝尔博克则谴责奥地利的立场，并表示失望。这名绿党籍政治家在访问爱尔兰首都都柏林时表示：「因为奥地利的否决以及这一被迫做出的决定改变了最终结果。我认为这在欧洲和地缘政治上是错误的。」

德国政府及贝尔博克本人直至最后一刻仍积极争取让保加利亚及罗马利亚加入申根区。

「在这个艰难的、甚至是残酷的欧洲之年结束前，我们本来可以朝进一步深化欧洲迈进。」贝尔博克说。

欧盟委员会推动三国加入

欧盟委员会近期推动克罗地亚、保加利亚和罗马尼亚加入申根区。申根区国家之间通常无需边境管制。该委员会在11月中旬表示，上述三国的加入将使欧盟更安全、更具吸引力，并有助于促进繁荣。这三个国家目前已受到部分申根规则的约束，但对他们的内部边境管制尚未取消。

每年夏天，克罗地亚边境都会发生严重交通堵塞。陆地边界的边境管制有望在2023年初取消，机场的边境管制则将在明年3月取消。此外，克罗地亚明年将改用欧元作为货币。

斯洛文尼亚和克罗地亚之间的边境管制可能即将成为过去式

申根区被视为欧盟一体化里程碑

目前的申根区成员国包括22个欧盟国家，以及挪威、列支敦士登、冰岛和瑞士。扩大申根区必须获得所有成员国一致通过，此外还需要得到欧洲议会同意。欧洲议会此前已批准克罗地亚、罗马尼亚和保加利亚加入申根区。罗马尼亚和保加利亚从2011年起便一直等待这一决定。

在申根区内，旅行者可自由出入无需经过边境管制。1985年在卢森堡申根镇达成的《申根协议》被视为欧洲一体化的里程碑。

除了扩大申根区外，考虑到可能有更多乌克兰人在寒冬来临时寻求庇护，移民议题也被列入欧盟会议的议程。

（德新社、法新社）

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