欧盟“棒打”中国电动车 中国拿什么报复？

欧盟已经宣布，即将从7月初开始对从中国进口的电动车加征最高可达38.1%的惩罚性关税。为什么欧盟政策制定者会将矛头对准中国电动车并且如此之不满？中国又会采取哪些报复性反制措施？

（德国之声中文网）昨天（6月12日）欧盟委员会宣布，自7月4日起，向中国产电动汽车加征惩罚性关税。在原有10%的进口电动车关税的基础之上，中国车企最高可被额外加征38.1%的惩罚性关税。

为什么欧盟政策制定者会将矛头对准中国电动车并且如此之不满？

中国率先实施了有针对性的产业战略来推动其电动汽车产业的发展，并向中国国内企业以及研发部门投入了大量国家资金。

根据中国官方通讯社新华社去年发表的一篇报道，自2014年9月1日起，中国对购置新能源汽车免征车辆购置税，2017年、2020年、2022年先后三次延续该政策。截至2022年底，上述政策累计免税规模超过2000亿元。

去年中国财政部宣布，新能源汽车车辆购置税减免政策将延长至2027年年底。初步估算，实行延长政策，2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

这些财务上的优惠政策让中国电动车企业在提供更便宜、更高效的电动汽车的竞争中获得了关键优势，而美国的领先汽车制造商并不总是享受到如此慷慨的国家补贴。

此外，中国车企也受到了国内市场需求激增的推动。专注于能源行业研究的睿咨得能源（Rystad Energy）调查发现，去年12月全球销售的所有新电动汽车中，69%来自于中国。

与此同时，中国电动车出口数量也在飙升。据美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）的统计，2023年中国电动汽车的海外销售额增长了70%，达到341亿美元。其中近40%出口到欧盟，欧盟成为中国电动汽车的最大出口地。

比亚迪是中国电动车市场的绝对领导者。该公司的目标是跻身欧洲五大汽车企业。去年，比亚迪成为首家混合动力和纯电动汽车累计销量突破500万辆大关的制造商，成为“全球领先的新能源汽车制造商”。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

此外，向欧洲出口的中国主要电动汽车制造商还包括上汽集团（名爵，MG）和极星电动车（Polestar）。极星是沃尔沃汽车集团和浙江吉利控股集团合资推出的电动汽车品牌。

彼得森国际经济研究所（Institute for International Economics）研究发现，欧盟从中国进口的电动汽车数量从2020年的约5.7万辆激增至2023年的约43.7万辆。

这种快速增长令欧盟感到震惊，欧盟认为北京对该行业的“不公平补贴”正在“对欧盟电动汽车制造商造成经济损害的威胁”。

昨天欧盟宣布即将对中国电动车加征惩罚性关税，其中对比亚迪、吉利汽车和上汽集团分别加征17.4%、20%和38.1%的关税税率。

不过，欧盟内部对这一决定也存在分歧。德国是中国的主要贸易伙伴国，其汽车行业严重依赖中国市场。德国警告称，关税可能会引发“贸易战”，损害德国企业的利益。

中国欧盟商会主席彦辞（Jens Eskelund）今年早些时间曾表示，“这看起来就像正在上演一场慢动作的交通事故。事故还没有发生……还有机会找到出口。但是情况越来越紧急了。”

德国汽车制造商落后了吗? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国会如何报复？

中国对欧盟采取的措施予以强烈谴责。昨天，中国商务部发言人指责欧方的做法，“涉嫌违反世贸组织规则，是赤裸裸的贸易保护主义行为”。中国外交部表示，“将采取一切必要措施”，予以反制。

今天下午召开的中国商务部例行记者会上，有媒体询问“中国工业界正在游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查，并对欧盟猪肉产品展开反倾销调查”的说法是否属实？商务部新闻发言人何亚东表示，根据中国相关法律法规和世贸组织规则，中国国内产业有权提起调查申请，维护正常市场竞争秩序和自身合法权益。对于国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，依法对外披露和发布公告。

中国《环球时报》援引一位中国汽车行业知名专家的呼吁称，提高进口大排量汽车的关税，以减少碳排放，此举将打击奔驰和宝马等德国高端汽车对华出口。

研究机构Sanford C. Bernstein指出，由于德国制造商在中国销售的大多数汽车都是本地生产的，因此对德国制造商的影响会很小。大众汽车在中国的销量中，只有2%的进口车更容易受到更高关税的影响，宝马和奔驰的这一比例分别为15%和19%。

法国白兰地酿酒团体已经对中国有可能采取的报复措施“深感忧虑”。 图像来源: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Teneo全球风险咨询公司的分析师维尔道（Gabriel Wildau）认为，中国可能对法国和意大利的奢侈品、化妆品、葡萄酒、巧克力及家具征收报复性关税。他表示，虽然德国担心其汽车制造商和化学品生产商遭到报复，但法国和意大利一直是欧盟内部对电动汽车征收惩罚关税的主要倡导者。

今年1月，中国对从欧盟进口的白兰地发起了反倾销调查。一个法国白兰地酿酒团体已经对中国有可能采取的报复措施“深感忧虑”。

咨询公司中国汽车洞察（Sino Auto Insights）创始人涂乐（Tu Le）在接受法新社采访时说：“中国肯定会报复。我们会密切关注，法国和意大利的奢侈品以及葡萄酒是否被列入报复名单。”

不过他又表示：“由于目前中国经济并不景气，可能他们只是叫的声音比较大。”

德国基尔世界经济研究所表示，20%的关税将意味着中国向欧盟出口的电动汽车数量将减少12.5万辆，价值近40亿美元。

荣鼎咨询高级分析师塞巴斯蒂安（Gregor Sebastian）在欧盟公布加征惩罚性关税的声明之前曾在网上分析表示，惩罚性关税可能“在短期内导致中国出口的电动车数量减少”。“考虑到2023/24年中国40%的电动汽车出口到欧盟，重新规划出口路线将是一项挑战”。

他表示，中国会在言辞上加重强调欧盟的调查出于政治动机，“特别是特斯拉被排除在调查样本之外的情况下”。



（法新社、美联社）

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