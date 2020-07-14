欧盟杠上土耳其 双边分歧扩大

从土耳其的人权状况到圣索菲亚大教堂从博物馆改建成清真寺等几个问题都导致欧盟与土耳其之间的紧张关系升级。欧盟外长博雷尔这次威胁要对土耳其采取实际行动，
(德国之声中文网) 欧盟外长周一(7月13日)开会讨论到欧盟与土耳其的紧张关系。
欧盟与安卡拉在一系列问题上僵持不下，从人权到天然气钻井，以及将伊斯坦布尔地标圣索菲亚博物馆改造成清真寺。
对于最近再次爆发的土耳其在塞浦路斯附近争议水域的钻探行动，欧盟外交首席代表博雷尔（Josep Borrell）表示，如果该行动继续下去，欧盟可能会采取进一步行动。
他说：「我们将准备进一步采取适当措施。以应对土耳其行动导致我们所面临的挑战。」
土耳其在7月初以恐怖主义为指控判处4名为人权非政府组织 「大赦国际 」工作的运动人士数年徒刑。
卢森堡外交大臣阿瑟伯恩 (Jean Asselborn)在会上发出警告。他说:「我不得不说，一个把自己的人权运动人士当作恐怖分子来打击的政府，是一个不尊重民主和本国人民的政府。」
会后，博雷尔还表示，欧盟将采取措施应对土耳其再次违反利比亚武器禁运的行动。他表示将加强制裁制度，并严格执行联合国安理会决议。
邹宗翰/杨威廉 (德新社)