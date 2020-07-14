欧盟杠上土耳其 双边分歧扩大

(德国之声中文网) 欧盟外长周一(7月13日)开会讨论到欧盟与土耳其的紧张关系。

欧盟与安卡拉在一系列问题上僵持不下，从人权到天然气钻井，以及将伊斯坦布尔地标圣索菲亚博物馆改造成清真寺。

对于最近再次爆发的土耳其在塞浦路斯附近争议水域的钻探行动，欧盟外交首席代表博雷尔（Josep Borrell）表示，如果该行动继续下去，欧盟可能会采取进一步行动。

他说：「我们将准备进一步采取适当措施。以应对土耳其行动导致我们所面临的挑战。」

土耳其在7月初以恐怖主义为指控判处4名为人权非政府组织 「大赦国际 」工作的运动人士数年徒刑。

卢森堡外交大臣阿瑟伯恩 (Jean Asselborn)在会上发出警告。他说:「我不得不说，一个把自己的人权运动人士当作恐怖分子来打击的政府，是一个不尊重民主和本国人民的政府。」

会后，博雷尔还表示，欧盟将采取措施应对土耳其再次违反利比亚武器禁运的行动。他表示将加强制裁制度，并严格执行联合国安理会决议。

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邹宗翰/杨威廉 (德新社)