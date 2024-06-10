欧盟本周将宣布对中国电动车征收临时性惩罚关税

尽管经济界不断发出警告，欧盟委员会本周预计即将宣布对中国电动汽车征收临时性惩罚关税。欧盟指责中国向电动汽车制造商提供补贴来扭曲竞争。分析师预测，欧盟会在目前10%的基本关税基础上额外征收10%至25%的惩罚性关税。德国汽车制造商已经开始对北京方面可能采取的报复措施感到担忧。

（德国之声中文网）欧盟委员会预计会在本周公布对中国电动汽车 (EV) 征收临时关税，但此举可能会引发北京方面的严正抗议和报复。

不到一个月前，美国政府宣布对中国电动汽车征收的关税提高到100%。可以预料到的是，布鲁塞尔方面几乎肯定会对比亚迪、吉利等中国制造商以及特斯拉等从中国向欧洲出口汽车的西方制造商征收比美国更低的进口关税。

目前欧洲汽车制造商正面临来自中国竞争对手的低成本电动汽车的冲击。尽管如此，欧洲汽车业几乎都不支持对中国电动车征收惩罚性关税。

德国汽车制造商对中国市场的依赖尤为严重，因此他们担心遭到北京的报复。此外欧洲汽车企业在中国制造的汽车也出口到欧洲。

但欧盟委员会主席冯德莱恩曾多次表示，欧洲需要采取行动，阻止获得大量补贴的中国电动汽车充斥欧盟市场。

市场研究公司Rho Motion主管罗伯茨（Will Roberts）在接受路透社采访时说：“一旦触发争端，其反应和影响可能会引发贸易战，这对于一个仍严重依赖中国主导的供应链来实现崇高气候目标的（欧洲）地区来说将是毁灭性的打击。”

中国就欧盟的反补贴调查表示谴责并呼吁欧盟开展合作，与此同时也向欧盟各国进行游说。目前为止中方尚未明确说明会对欧盟即将祭出的惩罚性关税具体做出何种反应。

今年年初中国商务部宣布对主要产自于法国的白兰地采取反倾销调查。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧盟预计将从7月4日开始对中国产电动车征收临时性惩罚关税。此前90天内登记的中国电动车也都可以被追溯征收关税。

针对中国电动车的反补贴调查将持续到10月底，届时欧委会将决定是否征收“永久性关税”，通常为期五年。除非欧盟各国政府以压倒性多数表示反对，否则将实施拟议的惩罚性关税。

不过这4个月的临时关税执行的时间也为布鲁塞尔和北京之间留下达成潜在协议的时间。

分析人士普遍预测关税将在10%至25%之间。

在中国制造的西方电动汽车品牌以特斯拉、雷诺、达契亚和宝马为主。欧盟委员会预测，中国品牌在欧盟市场销售的份额将从2019年的不到1%上升至8%，2025年更是可能达到15%。欧盟委员会表示，中国品牌电动汽车的价格通常比欧盟制造的车型低20%。

出口到欧洲的中国车型包括比亚迪Atto3、上汽的MG以及吉利的沃尔沃等。

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来自德国的警告

宝马、奔驰和大众汽车均警告不要对来自中国的汽车征收进口关税。汇丰银行估算，德国汽车制造商在中国市场的利润占其全球利润的20-23%。

欧盟成员国之间对于是否向中国电动车征收惩罚性关税的问题也存在明显差别。法国持支持态度，德国则持反对态度。

与此同时，市场也在发生着变化。欧洲汽车制造商与中国合作伙伴建立更多合作，以更低的成本、更快速的速度将电动汽车推向市场。

此外，中国制造商和供应商为了躲避关税也开始投资欧洲。

欧洲传统汽车制造商的高管最近对路透社表示，更高的关税可能会暂时缩小或消除中国汽车制造商从其供应链中获得的成本优势。但这并不能阻止中国低成本电动汽车赚钱。

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（路透社）

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