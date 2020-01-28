欧盟有条件开放华为 电信巨头有活路?

(德国之声中文网) 欧盟在周三(1月29日)公布了其开放5G市场时，针对「高风险」供应商拟定的的安全守则。欧盟没有指名华为，也不建议在建置新网络的时后，针对任何特定公司实施禁令。

欧盟的建议包括禁止高风险的设备供应商参与5G网络当中比较「关键且敏感」的部份。这包括网络的核心，也就是在网络中能够追踪信息、并且授权智慧型手机的部份。

外界普遍预期欧盟在发展5G技术的时后，会针对用更严格的法律规范像华为这样的网络供应商。

欧盟内部各国的对策

欧盟内部各国是否禁用华为，将交由会员国自行决定。但是欧盟委员会的温和建议将提供会员国一个理由，让他们更有立场反对华府的呼吁。

德国总理默克尔偏好让市场中的厂商自由竞争，但是与她同党的议员却抱持不同看法，更支持美国直接禁止华为的做法。

周二，英国政府说他们会有限度的允许华为参与建置英国的5G市场。

美国呼吁禁用华为

美国先前表示，他们认为华为会对国家安全形成威胁，也担忧华为会成为中国政府进行网络监控的工具。

美国努力遊说世界各国包括欧盟不要使用华为产品。在英国政府决定不禁用华为的時候，美国国务卿蓬佩奥在周三又公开发表意见，说: 「我们会确保传输美国信息的网络，是我们有信心可信任的。」

然而，就5G这种可以支持自动驾驶、远端遥控工厂机器人的通讯技术而言，华为的价格在市场上相对便宜。这使得多家德国公司如德国电信、英国的沃达丰(Vodafone)、西班牙电信(Telefonica)都是华为的客户。这些公司警告道，要替换掉华为的设备将耗资数十亿欧元。

华为是全球通信设备巨头，在全世界占了28%的市场。第二名的诺基亚占了16%，第三名的爱立信占据13%。

罗法/邹宗翰(德新社、法新社、路透社)