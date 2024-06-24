欧盟最高层四大要职本周尘埃落定 冯德莱恩连任应无悬念

欧洲议会选举过后，欧盟最高层四大要职的人事安排进入决策阶段，本周召开的峰会将宣布决定，而冯德莱恩连任欧委会主席已经基本无悬念。

（德国之声中文网）上周一（6月17日），27个欧盟成员国的国家元首或政府首脑举行了一场非正式峰会，但未能就4个欧盟最高层职位的人选达成一致。

本周四（6月27日），即在每3个月举行的常规欧盟峰会上，将做出最终决定。

一个明显的趋势是，来自德国的欧委会主席冯德莱恩极有望获连任，继续第二个5年任期。她所属的基督教民主党党派（欧洲人民党，EVP）在选举过后依旧是新议会中的最大党派，他们认为欧盟委员会主席这一重要职位非该党团莫属。

德国总理肖尔茨也不怀疑，27个欧盟国家将提名冯德莱恩，随后在议会由基督教民主党、社民党和自由党这三大党派表决通过。肖尔茨上周在布鲁塞尔表示，"由于在议会中支持现任欧委会主席的政治平台再次获得多数席位，我相信，一个合理的解决方案会很快得出。"

前葡萄牙总理科斯塔是欧洲理事会常任主席的热门人选 图像来源: Hatim Kaghat/dpa/Belga/picture alliance

大选获胜 人民党狮子大开口

议会中的欧洲人民党、社民党和自由党三个中间派党团共有406席。冯德莱恩只需要超过361票就可以连任。因此，仅从数字上看冯德莱恩也不需要极右翼党派的支持。

在欧洲议会选举前，冯德莱恩却表示，如果这些右翼民族主义议员支持乌克兰和欧洲，她不排除会之合作的可能。

绿党在欧洲选举中失去了一些席位，但他们也可能会支持冯德莱恩。目前，议会内正在进行幕后谈判，以确保为冯德莱恩争取到足够多的选票。欧洲议会的投票定于7月17日在斯特拉斯堡举行。

爱沙尼亚总理卡拉斯有望掌管欧洲外交与安全政策 图像来源: Askin KÄ±yagan/Anadolu/picture alliance

上周的非正式峰会上，前葡萄牙总理科斯塔（Antonio Costa）将担任欧洲理事会主席一职似乎已成定局。他代表南欧国家。有一点尚存争议：保守的人民党提出，科斯塔应在任期两年半后由一名保守派政治家替换。

来自爱沙尼亚的自由党总理卡拉斯（Kaja Kallas）可能代表东欧国家成为新一届欧盟外交与安全政策最高代表。议会议长梅索拉（Roberta Metsola），马耳他人，可能会继任两年半，为欧洲小国争取更多利益。

现任议长梅索拉可能会继任两年半 图像来源: Etienne Torbey/AFP/Getty Images

北约秘书长在人事安排中

重要职位必须在议会党派和候选人来源国之间进行微妙的平衡，其中也包括北约秘书长的一职。即将卸任的荷兰首相吕特（Mark Rutte）将担任这一职位。他和卡拉斯一样也是自由党成员，这将满足欧洲北部国家对人员安排的要求。

双重多数

要获得欧委会主席的提名，冯德莱恩需要得到27个成员国中20个国家的支持，这些国家至少代表欧盟65%的人口，即所谓的双重多数。根据从理事会传出的消息，冯德莱恩应该能够获得这已多数。欧盟外交最高代表也需要双重多数支持。

尽管议会议长也属于谈判中的人事安排，但实际上这一职位由欧洲议会独立选举产生，需要绝对多数票。

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