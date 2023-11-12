欧盟是否会迎来新一场债务危机？

(德国之声中文网)据欧盟统计局数字，2022年，欧元区国家债务占国民生产总值的91.4%。与2021年相比下降了4%。不过欧洲央行分析认为，这仅是"一次性效应"，归因于新冠疫情后的经济复苏。

欧洲央行最新预测，今年的负债比率将为89%。明年或略微下降至88.6%。

但无论如何，这都远高于欧盟"稳定与增长公约"中对于债务最高限额不超过国民生产总值60%的规定。该公约对欧元区国家尤为重要，因为其主旨是保障欧元的稳定。

"债务水平前所未有的高"

最近四年，由于新冠疫情以及俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格上涨，欧盟暂停实施该公约中的严格规定。当出现国家负债过高时，欧委会没有启动追究程序。

欧盟成员国中有11个债务比率高于60%的分界线。负债比率最高的是希腊，该国债务占国民生产总值的171%。意大利位居第二，为144%。德国情况较好，为66%。为欧委会提供咨询的独立委员会"欧洲财政委员会"（European Fiscal Board）建议，高负债国家明年须重新认真想办法，降低债务。

"我们目前的债务水平之高是前所未有的"，该委员会主席、来自丹麦的经济学教授提格森（Niels Thygesen）说道。"或许有人认为，债务金额目前还不是问题，但如果不进行深刻的改革，债务水平将保持高位。"

提格森向德国之声表示："金融市场不会接受长期超过100%的负债比率。"由于指导利率上升，高负债国家债务的成本增高。德国这样财政坚实的国家债券，与意大利这样高风险的国家债券之间差距增大。评级机构穆迪已经下调了意大利的债信评级。

高利息 债务成本急剧上升

在高利息之下，债务的成本对各国财政造成巨大冲击。

不久前，德国财长林德纳表示，今年的债务成本将吞噬400亿欧元。去年还仅为40亿欧元，是今年的十分之一。

而意大利财政部则宣布，明年该国的债务负担将吞噬高达1000亿欧元。

经济学家提格森呼吁，各国现在就应制定一份长期的减少债务计划，以避免九年前的希腊危机重演，导致失控和国家破产。

"利息高于预期，这提醒我们必须非常严肃地对待这个问题。如果不采取措施，各国之间的差距会加剧"，提格森向德国之声表示。

面临问题最大的是意大利总理梅洛尼的极右翼政府。但除该国以外，法国、西班牙、葡萄牙、希腊和塞浦路斯也必须采取稳健财政政策。这是"欧洲财政委员会"年度报告中的内容。

但如何在稳固财政的同时，避免遏制经济增长，或者过度削减开支，这在欧盟各国财长中间有很大的争议。

减债 采取谁的方案？

经过数月谈判，各国财政仍未能达成一致方案。两大阵营互不让步。

其中一大阵营是由德国带领，要求对各国财政有统一的规定，并且应迅速降低债务。

另一大阵营的领导国家是法国和意大利，认为各国降低债务应有自己的道路，应考虑到巴黎、罗马或者雅典各自特别的情况，不应用惩罚措施来贯彻规定。

德国财长林德纳建议，以投资现代化和数字化为重点，对公共财政进行整顿。"我们在德国也正在这样做。我们实行的是适度从紧的财政政策。我们需要以此来应对通货膨胀，否则就与央行的措施相抵触了。"

国家开支过高会让刚刚有所降低的通胀重新抬头。德国财长表示，减少债务、同时增加投资，这是可行的，如果有清晰的优先次序的话。"有时候要说不，这需要勇气。"

法国财长勒梅尔不这么看。他认为，节约开支、过快减少债务会让国家喘不过气来，会阻碍未来的投资。

意大利财长吉奥盖提（Giancarlo Giorgetti）以及该国经济学家认为，特定投资--如绿色能源或防御，不应算入国家债务以及债务比率之中。"与欧盟的优先事务相挂钩的开支，是服务于战略政治目标，在制定财政规定时不应忽略这一点"，吉奥盖提在10月的欧盟财长会议上提出这一要求。

但德国坚决反对设立这样违反稳定公约的投资"特例"。意大利财长正处在压力下，因为欧洲央行正逐步减少对意大利国债的拯救性收购，到2026年，欧盟新冠纾困计划也不再有资金流向意大利。

高负债国家需要更多时间？

如果各国财长以及欧委会在年底前制定不出新的债务规则，那么原有的"稳定公约"就将仍旧生效，那么，各国新增负债将不得超过GDP的3%，迅速降低债务的严格规定也必须执行。

如果那样，欧委会恐怕就必须对意大利和法国启动程序，因为两国2024年的财政预算新增债务远超过4%。没有人希望出现这样的局面，"欧洲财政委员会"的提格森认为，原有的"稳定公约"也不能提供解决方案。尽管该公约有清晰和严格的规定，但实际上却从未真正落实，因为如果对高负债国家进行惩罚，这些国家的财政状况将会更加糟糕。

经济学教授提格森说："我们需要减少债务的长期战略，不是迄今为止一年的规定，而是比如四年的计划。这样的计划中应描述如何实现公共财政稳健的具体道路，至少让实现债务下降有很大的可能性。"提格森曾于90年代初参与过欧元这一共同货币的推出。他认为，目前，每年的严格规定并不是有效的做法，应当制定更长时间段内各自的目标，--并且要有耐心。

欧盟自己也有了债务

另一个财政问题则出现在欧盟层面上。为了一项新冠疫情纾困计划，欧盟首次共同举债。

这一债务约4000亿欧元，以贷款和补贴形式发放给成员国--首当其冲是意大利，如今由于高利率，其成本显著高于最初的预计。欧盟预算受到巨大压力，但成员国拒绝承担额外的成本。下一场欧盟层面的债务成本分配之争也即将拉开帷幕。

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