欧盟、日本签自贸协定

（德国之声中文网） 欧盟称，与日本的自贸协定是欧盟达成的最大的双边伙伴关系协定。

2017年，日本是欧盟第六大商品贸易伙伴，排在美国、中国、瑞士、俄罗斯、土耳其之后。双边贸易额达1294亿欧元。欧盟商品出口额为604亿欧元。日本出口商品为688亿欧元。据欧委会数据，欧盟向日本出口的服务金额约280亿欧元。

自贸协定完全生效后，向日本出口的商品99%的关税将取消。剩余关税大多有所下降。总体上，欧盟称每年为欧盟出口商节约10亿欧元。

欧盟对日本的农产品85%将取消关税。对于猪肉加工产品将立即生效。对于牛肉则在15年内分阶段从38.5%降至9%。对于葡萄酒将立即取消迄今15%的关税。硬奶酪如切达奶酪29.8%的关税将取消。

在地域标识保护方面，日本将承认200种欧盟产品的地域标识，如帕尔马奶酪、爱尔兰威士忌等。这些产品将在日本市场受到保护，从而有更大的获利空间。

服务业方面，特别是金融服务、电讯和交通市场将予以开放。欧委会同时强调，不会强制任何国家政府在全国或地方层面对公共服务进行私有化或取消国家的监管权。

苗子/凝炼（法新社）