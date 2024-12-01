欧盟新领导人履新首日访基辅展现团结

这是一场具有高度象征意义的访问：欧盟新任领导人卡拉斯和科斯塔在上任的第一天便访问乌克兰，展示与乌克兰的团结。

（德国之声中文网）新任欧洲理事会主席科斯塔（Antonio Costa）与欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）上任第一天就前往乌克兰首都基辅进行访问。

“我们此行是为了传递一个明确的信息：我们与乌克兰站在一起，并将继续全力支持乌克兰。”科斯塔周日（12月1日）在抵达乌克兰首都后说道。科斯塔一行此次访问还计划与乌克兰总统泽连斯基会面。

局势“非常非常严峻”

科斯塔和新任欧盟外交代表卡拉斯于12月1日正式履新。欧盟新领导层努力表明，在近三年的俄罗斯侵略战争后，他们仍坚定地与乌克兰站在一起。

卡拉斯表示，乌克兰的局势“非常非常严峻”。“但显然的，俄罗斯也付出了非常高昂的代价。”

这位爱沙尼亚前总理接替西班牙外交官博雷利（Josep Borrell）的职务。47岁的自由派政治家卡拉斯在欧盟内主张对俄罗斯总统普京采取强硬立场，被视为乌克兰的最大支持者之一。

社会民主党人科斯塔则曾任葡萄牙政府首脑。他接替比利时籍的米歇尔成为新任欧洲理事会主席，其职责包括主持欧盟国家和政府首脑峰会，以及在冲突中担任调解人。

两位欧盟高层代表的访问正值乌克兰特别艰难的时期。目前尚不确定美国在当选总统特朗普的领导下，是否会以目前形式继续支持乌克兰。如果情况并非如此，欧洲国家将需要显著增加军事援助，以使乌克兰能够继续其防御行动。

新任欧洲理事会主席科斯塔（图右）与欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（右二）12月1日访问基辅 图像来源: Ansgar Haase/dpa/picture alliance

俄罗斯军队继续推进

俄罗斯近日对乌克兰展开更大规模的空袭。乌克兰能源基础设施尤其受到影响。数百万乌克兰人因俄罗斯空袭而经常断电。

此外，俄军最近再次夺取了大幅领土。受影响的地区包括乌克兰东部的第聂伯罗（Dnipro）。据官方消息，当地的扎里奇卡村（Zarytschanka）在周六之ÖÜÈÕ夜间遭到一枚俄军导弹袭击，导致至少4人死亡、21人受伤。在乌克兰南部的赫尔松地区，根据官方通报，一次俄军无人机袭还造成2人死亡。

俄罗斯于2022年2月对邻国乌克兰发动了大规模入侵。自此之后，联合国已统计超过12000名平民在战争中丧生，但实际数字可能远高于此。

（法新社、德新社、路透社）

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