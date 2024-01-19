 欧盟新车登记数量明显增多 德国表现平平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2024

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新闻广角

欧盟新车登记数量明显增多 德国表现平平

经历了过去几年新冠疫情对汽车行业的冲击之后，过去一年当中，欧盟新车注册登记数量明显增多，但是在汽车大国德国，新车销售的数据却并不乐观。

电动车正越来越受到消费者的青睐。购买柴油车的人数持续下降。唯一的例外是德国，在这里柴油车的销量甚至有所增加

电动车正越来越受到消费者的青睐。购买柴油车的人数持续下降。唯一的例外是德国，在这里柴油车的销量甚至有所增加

（德国之声中文网）2023年，欧盟境内总共有1050万新车注册登记。欧洲汽车联合会 Acea提供的数据显示，新注册登记车辆的数量比前一年增加了13.9%。不过，这一数据背后也隐藏着严重的瑕疵，因为2022年是1993年以来新车登记数量最少的一年。当时受供应链中断的影响，汽车部件严重短缺，出现了车价上扬，新车供不应求的局面。

有鉴于此，尽管新车登记数量去年明显增多，但同疫情前的2019年相比仍有很大的差距。2019年新车登记数量一度曾达到创纪录的1530万台。

最新数据也展示了另外一个趋势：即电动车正越来越受到消费者的青睐。新车登记排行中，电动车占比达到14.6%，排行第三，排在柴油车之前。购买柴油车的人数仍在继续下降，占比只有13.6%。唯一的例外是德国，在这里柴油车的销量甚至有所增加。销量排名第二的是混合动力车，汽油车以35.3%的占比排名第一。

相比之下，据汽车调查中心CAR-Center 提供的数据，中国去年新车销量超过2500万台，创下历史新高，其中包括纯电和混电在内的新能源车的占比更高达35%。

电动车平民化 中国制造？

欧洲电动车市场差别明显

咨询公司安永表示，在欧盟内部，各国对电动车的接受程度有明显差异。在北欧国家，电动车正在成为常态，爱尔兰、荷兰、比利时和卢森堡也在快速跟进，德国和法国正朝着这一方向努力。安永公司的加尔（Constantin Gall）表示："但是在东欧，电动车在新车销售的占比几乎不值一提。"

在欧洲，除了匈牙利之外，其他各国的汽车销量都有所增加。其中意大利、西班牙和法国的增幅分别为18.9%、16.7%和16.1%，德国的增幅则只有7.3%，造成这一差距的主要原因是各国对电动车的补贴力度不同。去年12月，德国取消了对商业用途的电动车补贴后，电动车销量暴跌了47.6%。去年12月，欧洲总体表现欠佳，各国的汽车销售都出现了同比下滑的现象。

可持续性生产电动车有多重要？

车辆价格有可能会继续下跌

安永强调，尽管去年汽车销量有所上升，但仍比2019年疫情前的销量低19%。 加尔表示："2024年也只会出现小幅度的上涨。受经济疲软、利息上扬以及地缘政治紧张的影响，无论是公司，还是普通消费者，都会在购买新车问题上持观望态度。"

不过，专家们也认为，有一个发展趋势是对消费者有利的：种种迹象显示，各个汽车品牌将展开一场"折扣大战"。加尔强调："新车的价格会下跌，卖方市场正在转变为买方市场。"

  • Eine elegant gekleidete Frau um 1930 steht vor einem Luxuswagen

    汽车百年 形象多变

    奢华象征

    第二次世界大战前，汽车是一种奢侈品。只有极少数人能负担得起自家车。不过，即使现在早已普遍，但汽车，尤其是高档车，仍常被视为某种身份象征。有人刻意以花哨车炫耀自我；更多人则将其视为自己外在形象的组成部分，犹如第二套服装。

  • Stau auf einer Autobahn um 1964

    汽车百年 形象多变

    繁荣标志

    二战后，汽车渐成一种大众消费品，越来越多的人有能力购买。人们钟爱并精心护养成了富裕生活象征的自家车。其中当然包括假期驾车游，且最好是出境。像此图显示的1964年8月通往荷兰的高速公路上发生的这种交通堵塞，大家平静接受，怡然自得。

  • Hauptdarsteller von James Bond Sean Connery um 1964 vor seinem Auto Aston Martin

    汽车百年 形象多变

    脑中情怀

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  • Deutschland Opel Manta Frau in Jeans posiert auf der Motorhaube

    汽车百年 形象多变

    吸引异性目光

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    汽车百年 形象多变

    猩红色的幸福感

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  • Elton John vor Jaguar Typ E und anderen Nobelkarossen.

    汽车百年 形象多变

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    车子越做越大，使驾车人有更多安全感，却给其他道路使用者带来更多恐惧，并增大在盲点发生事故的风险。反过来，它又导致他人也选择大车：一些小尺寸车的主人在下次购买时便转向大车。

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    汽车百年 形象多变

    偶像

    科隆大教堂前的这辆金翼车由行动艺术家哈·舒尔特（HA Schult ）于1991年设计制作，用来象征一个过去的时代。福特嘉年华（ Ford Fiesta ）是他的艺术行动 "恋物车 "（ Fetisch Auto ）的一部分，至今仍在。舒尔特说，此间，汽车早已失去其偶像地位。不过，一些评家认为，该艺术行动既是一首献给汽车时代的哀歌，也是为福特公司所作的一次广告活动。

  • Windkraftpionier Jess Jessen an seinem schwarzen Tesla

    汽车百年 形象多变

    电动车科技创新

    2008年至2011年间，特斯拉制造了这款锂离子电池双座敞篷跑车。它的续航能力为350公里，被视为人类首台现代电动汽车，使电动车实现世界性突破，并成为创新形象。电动车现被认为别具风雅、有益于气候。

  • E-Bike Fahrradfahrer mit Kind fährt an einem Park entlang

    汽车百年 形象多变

    骑车变酷

    拥有昂贵汽车者感觉自己身价提高，骑自行车的人长期来被视为穷汉。然而，这种情况正在改变。电动自行车和现代骑车人正引来越来越多的关注。今天，谁若能骑车，便被认为是身体棒、有环保意识和有魅力。梦幻汽车依旧让人着迷，不过，此图上这样的酷炫电动自行车已然流行开来，成了新一代运输工具偶像。

    作者: Gero Rueter


（德新社，路透社，法新社）

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