欧盟新车登记数量明显增多 德国表现平平

（德国之声中文网）2023年，欧盟境内总共有1050万新车注册登记。欧洲汽车联合会 Acea提供的数据显示，新注册登记车辆的数量比前一年增加了13.9%。不过，这一数据背后也隐藏着严重的瑕疵，因为2022年是1993年以来新车登记数量最少的一年。当时受供应链中断的影响，汽车部件严重短缺，出现了车价上扬，新车供不应求的局面。

有鉴于此，尽管新车登记数量去年明显增多，但同疫情前的2019年相比仍有很大的差距。2019年新车登记数量一度曾达到创纪录的1530万台。

最新数据也展示了另外一个趋势：即电动车正越来越受到消费者的青睐。新车登记排行中，电动车占比达到14.6%，排行第三，排在柴油车之前。购买柴油车的人数仍在继续下降，占比只有13.6%。唯一的例外是德国，在这里柴油车的销量甚至有所增加。销量排名第二的是混合动力车，汽油车以35.3%的占比排名第一。

相比之下，据汽车调查中心CAR-Center 提供的数据，中国去年新车销量超过2500万台，创下历史新高，其中包括纯电和混电在内的新能源车的占比更高达35%。

电动车平民化 中国制造？

欧洲电动车市场差别明显

咨询公司安永表示，在欧盟内部，各国对电动车的接受程度有明显差异。在北欧国家，电动车正在成为常态，爱尔兰、荷兰、比利时和卢森堡也在快速跟进，德国和法国正朝着这一方向努力。安永公司的加尔（Constantin Gall）表示："但是在东欧，电动车在新车销售的占比几乎不值一提。"

在欧洲，除了匈牙利之外，其他各国的汽车销量都有所增加。其中意大利、西班牙和法国的增幅分别为18.9%、16.7%和16.1%，德国的增幅则只有7.3%，造成这一差距的主要原因是各国对电动车的补贴力度不同。去年12月，德国取消了对商业用途的电动车补贴后，电动车销量暴跌了47.6%。去年12月，欧洲总体表现欠佳，各国的汽车销售都出现了同比下滑的现象。

可持续性生产电动车有多重要？

车辆价格有可能会继续下跌

安永强调，尽管去年汽车销量有所上升，但仍比2019年疫情前的销量低19%。 加尔表示："2024年也只会出现小幅度的上涨。受经济疲软、利息上扬以及地缘政治紧张的影响，无论是公司，还是普通消费者，都会在购买新车问题上持观望态度。"

不过，专家们也认为，有一个发展趋势是对消费者有利的：种种迹象显示，各个汽车品牌将展开一场"折扣大战"。加尔强调："新车的价格会下跌，卖方市场正在转变为买方市场。"

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（德新社，路透社，法新社）

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