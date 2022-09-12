欧盟新法将禁止强迫劳动产品进入供应链

（德国之声中文网）该份由欧盟委员会起草的法案计划于本周二（9月13日）公布。根据路透社事先获得的草案文本，该法律涉及内容不如某些欧盟议员所提议的那么全面。该草案在成为正式法律之前，须在欧盟议会经过讨论，并得到各成员国的批准。

根据目前的草案，进口禁令"适用于在生产、制造、收获和提取的任何阶段使用强迫劳动的产品，包括与产品有关的工作或加工"。

同时该禁令"应适用于所有产品、任何类型、包括其组成部分，无论其行业、原产地、是否为国产或进口，以及是否用于在欧盟市场上投放或供出口"。

草案称，上述规则针对的是较大的经济运营体，如进口商、制造商、生产商和产品供应商，因为他们面对的产品涉及强迫劳动的风险最普遍，受到的影响也将是最大的。

上市产品也可能被收回

而证明在制造和加工这些产品时是否涉及强迫劳动，是欧盟各国政府部门的职责。初步调查应在30个工作日内完成。之后当局可知会海关部门，以终止有关产品的流通，或将已上市的商品收回。

为此，欧盟将建立一个数据库，收录涉事风险较高的特定地域或国家当局强迫劳动所制造的产品种类，并对公众开放。

美国去年通过了《防止强迫维吾尔人劳动法》（UFLPA），以保障其市场上不再出现与新疆人权侵害相关的产品。按照美国政府的说法，中国在新疆对维吾尔族穆斯林犯下了种族灭绝罪行。

中国当局否认在新疆由侵犯人权的行为。新疆是重要的棉花生产地区，全球太阳能光伏板的很大一部分材料也来自新疆。北京称，《防止强迫维吾尔人劳动法》是对中国人权状况的 "诽谤"。

（路透社）

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