欧盟：新冠疫苗最快一年后面世

（德国之声中文网）欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）周四（5月14日）表示，正与33个研发团队沟通，根据现正进行的试验数据，疫苗有望在1年後丶即到2021年初获批上市。

EMA疫苗政策主任卡瓦列里（Marco Cavaleri）在视讯记者会上强调，这是根据现况所作的乐观估计。他说：「我必须重申这是一个最理想的情况，我们知道，不是所有进入研发阶段的疫苗都能获得审批上市。我们也知道，时间可能延后。」

对于早前有报导指今年9月就有疫苗，卡瓦列里表示怀疑。他又指出，EMA一般需时10年至15年审批疫苗，但因应新冠疫情严峻，当局会加快审批。

全球140领袖促免费派疫苗

专家担心部分国家无法负担疫苗成本，而受新冠疫情进一步重创。南非总统兼非洲联盟主席拉马福萨（Cyril Ramaphosa）丶巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）等全球140位领袖，在世界卫生大会（WHA）下周一（18日）举行前夕发表联署信，指疫苗不应成为专利品，应由各国互享。

南非总统马福萨也是非洲联盟主席

联署信提到：「把化解疫情的任务交给市场力量，或任由企业和政府的利益凌驾于人命之上，现在还不是时候。」

信中又呼吁，各国确保安全有效的疫苗面世时，应免费提供予所有人和所有国家。

李澄欣/邹宗翰（路透社/法新社）

