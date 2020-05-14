 欧盟：新冠疫苗最快一年后面世 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2020

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时政风云

欧盟：新冠疫苗最快一年后面世

新冠肺炎疫情爆发近半年，全球逾30万人病亡。早前有传今年9月就有疫苗上市，但欧盟官员表示在乐观情况下，最快也要一年後才有疫苗面世，而且存在变数。

Gesundheit Impfung (picture-alliance/empics/D. Cheskin)

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在世界各地，成百上千人正在接受新冠疫苗的人体接种试验。这不禁让人燃起希望：或许针对这场大流行病的疫苗，会比想象中来得更快？ (04.05.2020)

在德国，越来越多的示威者认为，所谓疫情管控措施，其实都是一场阴谋。示威活动中也常可看见反对接种疫苗的口号，实际上，新冠病毒疫苗还远未上市。 (13.05.2020)

（德国之声中文网）欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）周四（5月14日）表示，正与33个研发团队沟通，根据现正进行的试验数据，疫苗有望在1年後丶即到2021年初获批上市。

EMA疫苗政策主任卡瓦列里（Marco Cavaleri）在视讯记者会上强调，这是根据现况所作的乐观估计。他说：「我必须重申这是一个最理想的情况，我们知道，不是所有进入研发阶段的疫苗都能获得审批上市。我们也知道，时间可能延后。」

对于早前有报导指今年9月就有疫苗，卡瓦列里表示怀疑。他又指出，EMA一般需时10年至15年审批疫苗，但因应新冠疫情严峻，当局会加快审批。

全球140领袖促免费派疫苗

专家担心部分国家无法负担疫苗成本，而受新冠疫情进一步重创。南非总统兼非洲联盟主席拉马福萨（Cyril Ramaphosa）丶巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）等全球140位领袖，在世界卫生大会（WHA）下周一（18日）举行前夕发表联署信，指疫苗不应成为专利品，应由各国互享。

Südafrika Präsident Cyril Ramaphosa (AFP/M. Spatari)

南非总统马福萨也是非洲联盟主席

联署信提到：「把化解疫情的任务交给市场力量，或任由企业和政府的利益凌驾于人命之上，现在还不是时候。」

信中又呼吁，各国确保安全有效的疫苗面世时，应免费提供予所有人和所有国家。

李澄欣/邹宗翰（路透社/法新社）
 

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