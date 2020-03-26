欧盟新冠危机峰会：意大利需更多新鲜资金

（德国之声中文网）意大利政府总理孔特差一点就要让周四（3月26日）晚间举行的欧盟视频峰会泡汤。意大利是欧洲各国中新冠病患死亡最多的国家。孔特总理要求欧盟拿出新方案，确保提供足够的抗疫资金。多数欧盟成员国认为，从现有的欧洲拯救伞计划（(ESM）向资金紧缺的国家提供贷款应该是够的。坐镇罗马的这位总理表示拒绝。他认为，总额4100亿欧元的欧洲拯救伞计划是为另一个全然不同的危机而建构的老工具。这个拯救伞10年前由欧元区国家设立，旨在向因国家债务危机而无法从私人金融市场获得贷款的那些国家提供救助。希腊、爱尔兰、塞浦路斯、葡萄牙及西班牙使用了这一拯救伞。

意大利提要求

据意大利安萨社报道，孔特总理在视频峰会上威胁说，"要是你们就给我这样的东西，那我们情愿单干。"经数小时谈判，欧盟理事会常任主席米歇尔终于说服意大利同意了一项妥协方案。根据该方案，欧盟成员国财长应在14天内拿出如何向意大利或西班牙等受灾尤重的国家提供支持的新建议。孔特总理最初坚持以10天为限。

会后，联邦德国总理默克尔透露，根据孔特的愿望，与会者同意使用"不寻常的危机"这一说法，而这样的危机自然要求采取不同寻常的措施。默克尔认为，14天后，会举行下一次欧盟视频峰会。

荷兰首相鲁特透露，无论是在规模上还是在时间上，就疫情危机中应采取何种经济应对措施，欧盟均未能达成一致，因此，大家只取得了最小共识，以争取时间。

欧委会应为走出危机做准备

各成员国国家元首和政府首脑强调了对欧洲央行一项计划的欢迎态度。根据该计划，该行今年将拿出7500亿欧元增购成员国国债。此外，欧委会将从共同预算中拨出370亿欧元，用于采购医疗装备和新冠病毒疫苗研究。此前，欧盟各国财政部长已暂时取消了对欧元区国家新举贷的严格规定，各国年度新借贷额度可以超过国内生产总值的3%。意大利目前低于这一标准，但其总债务规模超过该国经济总量的130%，使人们对其长期还债能力持怀疑态度。

峰会委托欧委会主席冯·德莱恩制定并最晚在4月中旬提交"走出（新冠危机）战略"。冯·德莱恩说，欧盟需要一个让目前处于冬眠的经济复苏的战略。

日前，这位欧委会主席还曾在欧洲议会的一次演说中严厉批评欧盟成员国之间缺乏团结精神，强调"我们需要一致和团结，打赢这场涉及全球的战役"。

联邦德国总理默克尔表示，如能面对面谈，当更易达成妥协。她这样谈到自己对此次视频会议的印象："现在，你无法那么简单地拿着建议绕桌子走过去交谈"，不过，可以发送文字信息、相互协调。她说，她觉得这还蛮有意思的。因曾与一位感染了新冠病毒的大夫有过接触，默克尔总理目前不得不居家隔离。她表示，她期待着结束隔离的那一天："虽然，我要忙乎的事情不少，但在内阁会议上毕竟还是少了个人之间的接触。情况是不一样的。"