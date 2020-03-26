 欧盟新冠危机峰会：意大利需更多新鲜资金 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2020

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时政风云

欧盟新冠危机峰会：意大利需更多新鲜资金

欧盟计划在14天内完成新拯救伞计划的制定，为应对新冠病毒疫情后果融资。作为受到疫情冲击最严重的国家之一，意大利迫使欧盟采取这一步骤。

Belgien das neue Gebäude des Europarats in Brüssel (picture-alliance/dpa/Enzo Zucchi/Philippe Samyn and Partners architects & engineers - lead and design partner, Studio Valle Progettazioni architects, Buro Happold engineers)

由于新冠疫情，欧盟峰会没有在布鲁塞尔召开，而是通过网络视频进行

（德国之声中文网）意大利政府总理孔特差一点就要让周四（3月26日）晚间举行的欧盟视频峰会泡汤。意大利是欧洲各国中新冠病患死亡最多的国家。孔特总理要求欧盟拿出新方案，确保提供足够的抗疫资金。多数欧盟成员国认为，从现有的欧洲拯救伞计划（(ESM）向资金紧缺的国家提供贷款应该是够的。坐镇罗马的这位总理表示拒绝。他认为，总额4100亿欧元的欧洲拯救伞计划是为另一个全然不同的危机而建构的老工具。这个拯救伞10年前由欧元区国家设立，旨在向因国家债务危机而无法从私人金融市场获得贷款的那些国家提供救助。希腊、爱尔兰、塞浦路斯、葡萄牙及西班牙使用了这一拯救伞。

Italien Rom | Coronavirus | Giuseppe Conte, Ministerpräsident (Reuters/R. Casilli)

孔特要求欧盟拿出新方案（资料图片）

意大利提要求

据意大利安萨社报道，孔特总理在视频峰会上威胁说，"要是你们就给我这样的东西，那我们情愿单干。"经数小时谈判，欧盟理事会常任主席米歇尔终于说服意大利同意了一项妥协方案。根据该方案，欧盟成员国财长应在14天内拿出如何向意大利或西班牙等受灾尤重的国家提供支持的新建议。孔特总理最初坚持以10天为限。

会后，联邦德国总理默克尔透露，根据孔特的愿望，与会者同意使用"不寻常的危机"这一说法，而这样的危机自然要求采取不同寻常的措施。默克尔认为，14天后，会举行下一次欧盟视频峰会。

荷兰首相鲁特透露，无论是在规模上还是在时间上，就疫情危机中应采取何种经济应对措施，欧盟均未能达成一致，因此，大家只取得了最小共识，以争取时间。

Leipzig Überführung von Corona-Patienten aus Italien (Getty Images/AFP/H. Schmidt)

团结姿态：意大利重症患者被送到莱比锡接受治疗

欧委会应为走出危机做准备

各成员国国家元首和政府首脑强调了对欧洲央行一项计划的欢迎态度。根据该计划，该行今年将拿出7500亿欧元增购成员国国债。此外，欧委会将从共同预算中拨出370亿欧元，用于采购医疗装备和新冠病毒疫苗研究。此前，欧盟各国财政部长已暂时取消了对欧元区国家新举贷的严格规定，各国年度新借贷额度可以超过国内生产总值的3%。意大利目前低于这一标准，但其总债务规模超过该国经济总量的130%，使人们对其长期还债能力持怀疑态度。

峰会委托欧委会主席冯·德莱恩制定并最晚在4月中旬提交"走出（新冠危机）战略"。冯·德莱恩说，欧盟需要一个让目前处于冬眠的经济复苏的战略。

Belgien | Pressekonferenz Ursula von der Leyen und Charles Michel nach Treffen mit Erdogan (Reuters/F. Lenoir)

冯·德莱恩：欧委会应制定复苏战略（资料图片）

日前，这位欧委会主席还曾在欧洲议会的一次演说中严厉批评欧盟成员国之间缺乏团结精神，强调"我们需要一致和团结，打赢这场涉及全球的战役"。

联邦德国总理默克尔表示，如能面对面谈，当更易达成妥协。她这样谈到自己对此次视频会议的印象："现在，你无法那么简单地拿着建议绕桌子走过去交谈"，不过，可以发送文字信息、相互协调。她说，她觉得这还蛮有意思的。因曾与一位感染了新冠病毒的大夫有过接触，默克尔总理目前不得不居家隔离。她表示，她期待着结束隔离的那一天："虽然，我要忙乎的事情不少，但在内阁会议上毕竟还是少了个人之间的接触。情况是不一样的。"

  • Italien Mailand Dom leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/L. Bruno)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日

    意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

  • Spanien - Madrid - Coronavirus (Imago/O. Barroso)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    西班牙：封锁至4月11日

    西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

  • Frankreich Paris Arc de Triomphe leer Ausgangsbeschränkung (AFP/J. Saget)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    法国：封锁措施生效至4月1日，但极可能会延长

    法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民购物和处理其他必要事务时才允许外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的1公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。

  • Deutschland Berlin Brandenburger Tor leer Ausgangsbeschränkung (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    德国：目前封锁措施生效至4月6日

    与其他欧洲国家不同，德国没有规定其8000万国民留在家中，3月22日它宣布了严厉的社会隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是禁法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等需关闭。在外独自运动是允许的，而两人之间需至少保持1，5米的距离。拜仁州和萨尔兰州都规定居民必须在家; 而德国境内的学校最快于4月13-24日才可能复课。

  • COVID-19: Leere Straßen in London (picture-alliance/R. Pinney)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估

    英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

  • Österreich Coronavirus (picture-alliance/dpa/AP/K. Joensson)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    奥地利：封锁措施生效至4月13日

    奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

  • Spanien Coronavirus Grenzkontrolle (Reuters/R. Marchante)

    “封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同

    葡萄牙：封锁令至4月2日

    自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

    作者: 周正豪 (实习记者)


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