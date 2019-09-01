欧盟新专员欲说服特朗普勿“鲁莽”行事

（德国之声中文网）即将上任的欧盟委员会贸易专员霍根（Phil Hogan）本周二（9月10日）说，欧盟将寻求办法说服美国总统特朗普意识到"他的错误方式"并放弃对欧盟的"鲁莽"的贸易政策。

欧盟委员会新执行主席冯德莱恩已经任命了一个由27人组成的团队。如果得到欧洲议会批准的话，他们将于11月1日上任。

霍根来自爱尔兰，目前是欧盟委员会负责农业的专员，将出任该委员会贸易专员。他将面临改善与美国的贸易关系以及与脱欧后的英国建立未来经济关系的重任。

"特朗普先生更喜欢贸易战而不是贸易协定。如果他继续保持这个保护主义的特别爱好，我期待欧盟继续推动全球贸易，"霍根接受爱尔兰广播电台RTE采访时说，"但是，毫无疑问，我们将竭尽所能让特朗普先生看到他的错误方式，并希望由此让他放弃一些鲁莽的行为。从他处理跟中国的关系，以及把欧盟描述为美国的安全威胁中，我们可以看出他的这些做法。"

霍根并没有停止过去三年来对英国的公开批评。他谴责主张脱欧的英国政客满嘴谎言，英国的议会的荒谬主义政治，并将英国脱欧描述为"乌托邦"--它仅仅存在于执政的保守党的选举宣传册子中。

他周二表示，虽然英国可能想尽快达成脱欧协议，但是在欧盟成员国授权他开始谈判之前，还需要六至八个月的时间。

张平/ 乐然（路透社）