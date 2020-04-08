欧盟放5千亿救急 后续复苏如何“生钱”成问题

(德国之声中文网) 欧盟经济严重受到疫情影响，周四(4月9日)，欧元区的19国代表同意「立即」出动一笔5000亿欧元的预算来协助刺激欧盟经济，为成员国、企业和劳动者提供经济救助。法国财政部长勒梅尔(Bruno Le Maire)在预算通过后第一时间于推特上写道：「透过很好的协调，欧元区财政部长一致通过预算。」

此次的欧盟援助计划共包括三个组成部分：由欧洲稳定机制(ESM)提供最高2400亿欧元的低息信贷；欧洲投资银行（EIB）向企业提供总额为2000亿欧元的企业贷款；以及由欧盟委员会提出的价值1000亿的“短时工作”补贴项目。

在欧元国家纾困上，总额为2400亿欧元的欧元拯救基金旨在拯救陷入金融危机国家，避免希腊等国破产。欧元区国家可以获取金额为其经济总产值2%的低息贷款。受到新冠疫情重创的意大利和西班牙分别将获得360亿和250亿欧元的贷款。在欧盟财长的让步下，此次贷款的唯一前提条件是资金必须用于应对疫情的医疗、康复和预防工作。

在援助企业的措施方面，欧洲投资银行将为企业提供总额达2000亿欧元的援助资金，主要对象为中小型企业。欧元成员国必须提供250亿欧元的额外担保，使欧洲投资银行能再增加2000亿欧元的贷款。

在针对劳动者的补助上，欧元区各国支持欧委会提案，将支出1000亿欧元补贴“短期工时”以及自由业人士。这一方案是为了避免大规模失业以及企业破产的情况发生。欧委会将在金融市场上筹集资金再提供低息信贷，前提是所有成员国需提供250亿欧元的担保。欧元区财长同意提供担保，但尚未确定金额。但各国财长一致强调，应该“尽可能”由欧盟预算提供该项目资金。

“重建基金”：钱从何来？

德国财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）称这是个展现欧盟团结一致的决定。他说，这笔预算将替欧盟经济面临的问题带来“强而有力的三种解答”: 中小企业将受到欧洲发展银行的资助，欧盟的劳动人口将可透过短期劳动计划得到工作机会，经济受到疫情冲击的国家能透过欧洲稳定机制来寻求协助。

德国财政部长朔尔茨

除了上述三项措施外，欧盟各国财长还商议了危机过后的“重建基金”。由于各方尚未对基金的融资办法达成共识，未来几周内欧元区成员国可能将继续对此前已经遭到德国拒绝的“新冠债券”进行讨论。

欧盟财长同意设立一个临时的“重建基金”，以帮助欧洲经济在疫情造成的预期衰退后重新恢复稳定。目前资金的来源尚未定案，但各国财长不排除在“符合欧盟条约”的情况下采用“创新金融工具”。

这意味着负债累累的意大利等国能继续期盼欧盟共同推出“新冠债券”。法国财长勒梅尔表示，共同借款是“唯一解决方案”，并呼吁为该债券提供5000亿欧元资金。

默克尔拒绝发行「新冠债券」

欧盟国家对于是否应该以贷款作为金融改革的基础，一直存在分歧。至于这笔基金要如何筹措资金，欧盟各国的意见也严重分歧。意大利、西班牙、法国等欧盟南边的国家希望联合发行「新冠债券 」，但德国、荷兰、芬兰和奥地利却反对这个提议。

众财政部长在周三的冗长会议中仍无法取得共识，据说背后原因是荷兰希望在让成员国享用便宜贷款之前，能设下更严格的条件。而德国和法国则对荷兰施压，希望荷兰接受他们提出的妥协方案。

欧元集团主席沈德诺(Mario Centeno)说，欧洲投资银行现在将提供2000亿欧元的贷款支持欧盟企业。他也补充，欧盟各国领导人会争取在两周内启动欧盟稳定机制，开始支援企业。

周四稍早，德国总理默克尔已经拒绝了联合借贷的提议。她告诉她的保守派政治集团成员，这个倡议没有达成 "政治共识"。不过，她也告诉他们，她已经与法国、荷兰、意大利的国家领导人进行了接洽，称众人的折中方案已经快要出台。

张筠青/张慈/杨威廉(美联社、法新社、德新社、路透社)