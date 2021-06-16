欧盟放松入境管制 美国台湾香港在列

(德国之声中文网) 目前正担任欧盟轮值主席国的葡萄牙政府对外界确认了这一消息，正式的决议文件预计要等到本周末才会发布。

这8个国家或地区为：阿尔巴尼亚、黎巴嫩、北马其顿、塞尔维亚、美国以及香港、澳门、台湾。针对这些国家或地区居民的欧盟入境限制将有所放宽，而且尚未完成接种者也将受惠。不过，欧盟各成员国依然有权要求入境者出示病毒检测阴性证明或者进行防疫隔离。

葡萄牙经济高度依赖旅游业

一个月前，欧盟已经出台规定，允许完成接种者从大部分国家入境。现在的新规则将范围扩大到上述8个国家或地区的未接种疫苗人士，分析人士指出，这是由于轮值主席国葡萄牙的大力推动。这个西南欧国家高度依赖旅游业。

去年3月，鉴于新冠病毒在全球范围内扩散，欧盟颁布入境管制令，对从全球绝大多数国家入境申根区的非必要旅行进行限制，迄今只有8个疫情始终控制较为稳定的国家被排除在管制令之外：澳大利亚、以色列、日本、新西兰、卢旺达、新加坡、韩国、泰国。欧盟成员国公民及其家属不受入境管制令的限制。

德新社在报道中指出，尽管欧盟现在放宽了美国等国的游客入境限制，但是相关国家并不一定都会对等放宽针对欧盟公民的限制。就在一星期前，美国刚刚宣布放宽美国公民从德国等欧盟国家返回入境美国的限制，但是欧盟公民入境美国依然面临不小的阻碍。美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)表示，已经在和欧方专家接洽，商讨互相放宽入境管制的方案。

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