欧盟放五千亿资金救急 德拒绝「新冠债券」

(德国之声中文网) 欧盟经济严重受到疫情影响，周四(4月9日)，欧元区的19国代表同意「立即」出动一笔5000亿欧元的预算来协助刺激欧盟经济。法国财政部长勒梅尔在预算通过后第一时间于推特上写道：「透过很好的协调，欧元区财政部长一致通过预算。」

欧盟的重要国家: 德国与法国在周四加紧讨论如何应对疫情对经济造成的后续影响，欧盟的财政部长们的讨论则是一直延续到周四晚间。

德国财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）则称这是个展现欧盟团结一致的决定。他说，这笔预算将替欧盟经济面临的问题带来「强而有力的三种解答」: 中小企业将受到欧洲发展银行的资助，欧盟的劳动人口将可透过短期劳动计划得到工作机会，经济受到疫情冲击的国家能透过欧盟稳定机制(European Stability Mechanism)来寻求协助。

默克尔拒绝发行「新冠债券」

欧盟国家对于是否应该以贷款作为金融改革的基础，一直存在分歧。至于这笔基金要如何筹措资金，欧盟各国的意见也严重分歧。意大利、西班牙、法国等欧盟南边的国家希望联合发行「新冠债券 」，但德国、荷兰、芬兰和奥地利却反对这个提议。

众财政部长在周三的冗长会议中仍无法取得共识，据说背后原因是荷兰希望在让成员国享用便宜贷款之前，能设下更严格的条件。而德国和法国则对荷兰施压，希望荷兰接受他们提出的妥协方案。

欧元集团主席沈德诺(Mario Centeno)说，欧洲投资银行现在将提供2000亿欧元的贷款支持欧盟企业。他也补充，欧盟各国领导人会争取在两周内启动欧盟稳定机制，开始支援企业。

周四稍早，德国总理默克尔已经拒绝了联合借贷的提议。她告诉她的保守派政治集团成员，这个倡议没有达成 "政治共识"。不过，她也告诉他们，她已经与法国、荷兰、意大利的国家领导人进行了接洽，称众人的折中方案已经快要出台。

张慈/杨威廉(美联社、法新社、德新社、路透社)