 欧盟收到逾百万寻求庇护申请 大多人想去德国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2023

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欧盟收到逾百万寻求庇护申请 大多人想去德国

欧盟今年收到的庇护申请数量激增，总数将“远远超过一百万”。欧盟庇护局预计状况不会缓解，会有更多的难民涌入欧盟。欧盟范围内，德国是寻求庇护者的主要目的地。

资料图片：被作为临时住所用来安置难民的体育馆 （摄于2022年夏）

资料图片：被作为临时住所用来安置难民的体育馆 （摄于2022年夏）

（德国之声中文网）欧盟庇护局（EUAA）指出，德国和欧洲的寻求庇护者在今年大幅增加。该机构负责人格雷戈里（Nina Gregori）向媒体表示，仅在 10 月份，EUAA就登记了约 12.3 万份申请，创下了七年来的最高月值。2023 年，欧盟收到的避难申请总数将“远远超过一百万”。格雷戈里并不预计状况会有缓解，相反地：“我们周围的世界变得越来越不稳定。因此，难民的庇护需求在2024年以及之后也不会减少，在某种程度上甚至可能会增加。” 2024年将是 “充满挑战的一年”。

路透社报道，截至10月底，欧盟范围内总共登记了大约93.7万份庇护申请，较去年同期增加了22%。仅在德国，截至11月底，德国联邦移民和难民局（Bamf）登记的庇护申请就约有32.5万份，较去年同期增加了52%。欧盟庇护局指出，欧盟范围内，德国仍然是寻求庇护者的主要目的地。根据EUAA的统计，10 月份德国的庇护申请占所有申请的 27%，超过了排名第二和第三的法国和意大利的总和。

缺钱又缺地：德国难民安置面临难题

来自乌克兰的难民数量也持续上升。格雷戈里表示，在欧盟登记并享受临时保护的乌克兰人有416万，比1月份增加了32万。欧盟范围内，截至10月底，德国是最大的乌克兰难民收容国，收容了约117万名乌克兰难民，其次是波兰，收容了95.7万名乌克兰难民。格雷戈里对最近达成的欧盟庇护制度改革的协议表示欢迎。新规的核心是，所有成员国都有义务在外部边界对所有抵达的移民进行统计和审核。这一审核将确认，移民是否来自难民申请认可率低于20%的国家。如果来自难民申请认可率低于20%的国家，那么这些移民、包括带小孩的家庭将进入“快速边境程序”。在边境附近的封闭营地里，将在12周内裁决这些移民是否应立即遣返，还是有可能的确需要受到庇护。

不过，格雷戈里对形势迅速缓解的期望值不高，她说：“新协议并非灵丹妙药。没有人应该期望立即改变，包括庇护申请数量的发展。”不过她补充说“已经达成的协议传递了一个非常明确的信息，即，欧盟将会严厉打击那些试图滥用难民保护权利的人，包括打击走私活动。”

乌克兰难民 如何在日本生活？

 

（路透社等）

 

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