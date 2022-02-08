欧盟提起WTO诉讼:中国吓阻欧企“维权”

(德国之声中文网) 欧盟方面指出，在中国境外诉诸知识产权诉讼的专利持有企业往往在中国市场被处以高额罚金，这些企业因而面临巨大的压力，不得不以低于通常市场价格的专利许可费寻求和解。欧盟委员会举例说，爱立信、诺基亚等企业如果违反了中国司法当局的"跨境禁诉令"，就可能面临每天13万欧元的罚款，其驻华高管甚至还有可能因此遭到拘捕。

所谓"跨境禁诉令"，就是禁止当事方在某法院管辖范围之外的其他法庭提起诉讼的司法命令。中国司法当局近年来频频使用这一方式来禁止在华经营的外国企业在中国境外提起知识产权诉讼。《华尔街日报》去年9月的一篇报道就指出，中国各地法院频繁动用"跨境禁诉令"，客观上庇护了那些遭指控侵犯知识产权的中国企业。

欧盟委员会在2月18日表示，中国的这一政策严重损害了欧洲的创新能力和经济增长，事实上剥夺了欧洲企业行使保持其技术领先地位之权利。欧方称，华为、小米、中兴、奥普(OPPO)等中国企业已经利用中国司法当局颁布的跨境禁诉令，迫使相关专利许可费减半。欧盟认为，这些做法是中国整体战略的一部分，目的是迫使外国企业以更低的价格向中国企业转让3G、4G、5G通信技术。

在向世贸组织递交诉状后，欧盟方面需要首先和中国展开相关磋商。假如北京方面拒绝磋商或者在60天内磋商无果，欧盟委员会就可以将此案正式提交仲裁。届时，欧盟有可能被允许向中国进口产品征收惩罚性关税。欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示，欧盟企业有权在公正的环境下提起维权诉讼，"我们必须保护欧盟充满活力的高科技产业，确保我们在研发未来创新技术方面的领先地位。"

这也是欧盟近期第二次向中国提起WTO诉讼。就在1月底，欧盟状告中国在因台湾问题引发外交争端后对立陶宛实行了事实上的贸易限制措施。欧方认为中方的这一做法不符合WTO规则，并且也影响了欧盟内部市场其他成员国的出口贸易。

欧盟与中国将在4月1日举行峰会。预计贸易争端将成为欧中峰会的焦点议题。

(德新社、南华早报)

观看视频 02:54 立陶宛對台政策惹怒北京

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。