欧盟提案力推“绿色核能” 德国怎么办？

新年伊始，欧委会一项有关所谓能源分类的提案就激起批评声浪和激烈讨论。按照该草案，在特定条件下投资天然气和核电将被视为投资可持续性的绿色能源。德国三党联盟政府将对该提案做出何种反应？
（德国之声中文网）开年宣布，希望将特定条件下生产的核能列为"绿色"能源。按照该提案，如果新的核电站符合最新技术标准，对这些核电站的投资应该能够被列为"绿色投资"。具体而言，欧委会建议，在2045年之前发放的新核电站许可证应属于所谓分类条例的范畴，其建设能得到相应的补贴。此外，运营商必须最迟于2050年提交一份高放射性核废料处置设施的运营计划。
如果欧委会的这一提案得到实施，就相当于向金融市场推荐投资核电站。推动这项提案的主要是传统上严重依赖核电的法国。法国自2022年1月1日起担任欧盟轮值主席国，为期六个月。在最近的欧盟峰会上，法国、波兰、捷克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚等10个国家呼吁欧委会认核能是"可持续发展"的能源，并且呼吁将天然气发电厂也囊入"绿色"产业之中。这些国家称，否则，它们将无法实现至2030年让二氧化碳排放量比1990年减少55%的目标。
德国环境部长，绿党政治家施特菲·莱姆克（Steffi Lemke）立即对该提议提出批评，称其是"完全错误的"。她说，核能可能导致环境灾难和大量的核废料，欧盟此举正在制造巨大的危险，让投资向危险的核能倾斜，从而影响对真正有未来的、可持续能源的投资。她还认为，将天然气纳入绿色能源也是有问题的。莱姆克表示，德国将迅速审查欧盟的提案，并与欧盟协商。
德国绿党联席主席、联邦经济与气候部部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck） 称该计划为"洗绿"，是"给可持续性的良好标签掺水"。2021年底，德国按计划又关闭了三座核电站，目前全德只有最后三座核电站仍在运营。而这三座核电站也将于今年年底关闭。2011年，时任德国总理默克尔在日本福岛核电站事故后做出了退出核能的决定。
德国新任总理肖尔茨最近表示， "不应高估"委员会的提议，各成员国今后仍然可以自主决定通往无排放未来的道路。他指出，德国最后的核电站将于2022年关闭的计划将保持不变。
不过，德国政府内部也有对欧委会的提案表示部分支持的声音。德国财政部长、自民党主席林德纳（Christian Lindner）就表示，他原则上对欧委会将天然气发电厂列为绿色能源的建议持肯定态度。他说，德国事实上需要现代化的天然气发电厂作为过渡性的能源，因为我们正在放弃煤炭和核电"。自民党副主席库毕克（Wolfgang Kubicki）说，我们必须
在三党执政联盟中就如何在减排目标与保证能源供应中实现平衡达成一致。他还表示，"如果只接受适合你的决定，那他就不是一个好的欧洲人。"
欧委会将部分核能和天然气归类为绿色能源的计划也遭到奥地利方面的强烈反对。 奥地利气候保护部长莱昂诺尔·格韦斯勒 (Leonore Gewessler)批评说，欧委会想通过"夜雾行动"来推动这一计划。他说，如果欧委会真的执行这些计划，奥地利将提起诉讼。 "因为核电是一种过时的技术，它对人类和环境的危险已被清楚地记录"，此外，核电站对帮助我们应对气候危机的成本太高，速度太慢，因此没有未来。
反对 "绿色核能 "的国家在欧盟内部占多数。除了德国和奥地利外，丹麦、西班牙、葡萄牙、希腊和波罗的海国家也反对将核能"洗绿"。不过，德国前总理默克尔曾指出，要想阻止欧盟委员会通过计划中的能源分类标准，25个欧盟国家中至少需要20个成员国在表决中反对。有鉴于此，欧委会将核电列为"绿色能源"可能最终无法阻挡。但在此之前，反对 "绿色核能 "的国家也不会轻易妥协。
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核电和天然气是否有资格成为绿色能源？欧盟内部对此一直存在争议。然而，在2021年最后几个小时，欧盟委员会悄悄向成员国分发了该项提案的文本。德国新政府已表示不支持该项动议。