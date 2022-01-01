欧盟提案力推“绿色核能” 德国怎么办？

（德国之声中文网）开年宣布，希望将特定条件下生产的核能列为"绿色"能源。按照该提案，如果新的核电站符合最新技术标准，对这些核电站的投资应该能够被列为"绿色投资"。具体而言，欧委会建议，在2045年之前发放的新核电站许可证应属于所谓分类条例的范畴，其建设能得到相应的补贴。此外，运营商必须最迟于2050年提交一份高放射性核废料处置设施的运营计划。

如果欧委会的这一提案得到实施，就相当于向金融市场推荐投资核电站。推动这项提案的主要是传统上严重依赖核电的法国。法国自2022年1月1日起担任欧盟轮值主席国，为期六个月。在最近的欧盟峰会上，法国、波兰、捷克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚等10个国家呼吁欧委会认核能是"可持续发展"的能源，并且呼吁将天然气发电厂也囊入"绿色"产业之中。这些国家称，否则，它们将无法实现至2030年让二氧化碳排放量比1990年减少55%的目标。

德国的态度

德国环境部长，绿党政治家施特菲·莱姆克（Steffi Lemke）立即对该提议提出批评，称其是"完全错误的"。她说，核能可能导致环境灾难和大量的核废料，欧盟此举正在制造巨大的危险，让投资向危险的核能倾斜，从而影响对真正有未来的、可持续能源的投资。她还认为，将天然气纳入绿色能源也是有问题的。莱姆克表示，德国将迅速审查欧盟的提案，并与欧盟协商。

德国绿党联席主席、联邦经济与气候部部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck） 称该计划为"洗绿"，是"给可持续性的良好标签掺水"。2021年底，德国按计划又关闭了三座核电站，目前全德只有最后三座核电站仍在运营。而这三座核电站也将于今年年底关闭。2011年，时任德国总理默克尔在日本福岛核电站事故后做出了退出核能的决定。

德国新任总理肖尔茨最近表示， "不应高估"委员会的提议，各成员国今后仍然可以自主决定通往无排放未来的道路。他指出，德国最后的核电站将于2022年关闭的计划将保持不变。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 2019年12万人参观切尔诺贝利 2011年，即事故发生后第25年，乌克兰部分解封了原先封锁的事故禁区。来自全世界的游人可以参观原切尔诺贝利核电厂以及周边地区。2019年园区共接待了12.4万游人，同比翻了一倍。当局称，只要有人穿戴好防护服装、不吃食物、不喝饮料，也不离开官方指定的路线，不会受到核辐射伤害。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 一年一度，同亲人相见、告别 这名乌克兰妇女在墓地为死去的亲属献花哀悼。35年前切尔诺贝利核电站第4号反应堆爆炸，引发震惊世界的灾难，迄今有多少人死于该事故仍是一个迷。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 35万人被迫疏散 1986年4月26日，一次失败的试验导致三年前刚刚建成的切尔诺贝利第4反应堆发生爆炸，大量核材料泄漏到大气中，波及整个欧洲。 1986年至2000年间，35万人被迫疏散并寻找新的安身立命之所。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 人去楼空 前苏联切尔诺贝利核电站泄漏事故后，核电站附近大片地区遭受核辐射，成为无人居住之地。如今，现属于乌克兰和白俄罗斯的这片地区开始出现狼群、鸟类和其它动物。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 人类将永远无法在此居住 白俄罗斯路透社摄影记者费多申科（Vasily FedosenkoDifferent）在这里拍摄到狐狸等动物。路透社引用乌克兰生态部长弗龙斯卡的话说：“人类将永远无法在这里居住，至少是在今后2万4000年里。”

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 核泄漏的后果 在核事故对当地动植物有何影响的问题上，研究者看法不一，尤其是如何评估核辐射的负面后果以及人类从当地消失对动植物界带来的积极影响。不管怎么说，大自然的生命力看来无法阻挡。这是摄影师在白俄罗斯德龙基村附近所捕捉到的画面。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 被遗弃的村庄 2014年美国CBS电视网的一片报道介绍了位于乌克兰与白俄罗斯边界的一个被遗弃的小城普里皮亚（Pripyat）。那里曾经生活着5万居民。这处农庄废墟在坡戈诺伊村附近，位于核电站方圆30公里的无人居住区内。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 长期影响 许多人担心辐射环境会对人的健康带来的长期影响。今年3月，白俄罗斯诺贝尔奖得主斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇(Svetlana Alexievich）向德国之声表示，“ 我所有的朋友都在过去10年里死于癌症，我没有哪一天不在担心某个熟人会患病离世。”

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 动植物死亡率高 在白俄罗斯被遗弃的欧列维奇村 （Orevichi），摄影师拍到一头狼。虽然多种动植物仍然出现在原来的核反应堆附近地区，但它们的死亡率更高，动物常患有肿瘤等疾病。 核辐射对不同动植物的影响具有差异。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 危险之地 生物学家蒙斯多年来搜集了切尔诺贝利和日本福岛一带变异的害虫、鸟类和老鼠并进行了研究。他在接受德国之声采访时说，很明显，在高辐射污染的地区，动植物更容易发生变异。“许多地区将在今后数百年，数千、数万年内都很危险。”这是德龙尼克附近拍到的麋鹿。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 对白俄罗斯的影响 在明斯克东南370公里被遗弃的图尔戈维奇村（Tulgovichi），一头鹰飞到一所学校的屋顶上。现属白俄罗斯的这片地区遭受了核事故带来的70%的辐射。该国20%的农田被污染。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 没有准确数据 30年来，关于切尔诺贝利核泄漏引起的癌症病例并没有准确的数据。核爆炸直接造成的死亡人数为31人。但迄今为止，人们并不知道这起事故的全面影响，甚至在如何统计对健康造成的影响方面也没有统一标准。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 代代相传 这是巴布琴村（Babchin）拍到的啄木鸟。在对该地区动物鸟类进行研究后，科学家们认为，辐射的影响不仅经食物链传播，还会代代相传。切尔诺贝利附近的动物患肿瘤、白内障和小头症等神经功能症的几率高。

切尔诺贝利核电站泄漏35年后 非常大的不确定性 一些科学家认为，切尔诺贝利周围出现的一些动植物种类是灾难前没有的，但这样的断言并没有得到证实。大多数科学家对做出这样的判断表示谨慎。



不过，德国政府内部也有对欧委会的提案表示部分支持的声音。德国财政部长、自民党主席林德纳（Christian Lindner）就表示，他原则上对欧委会将天然气发电厂列为绿色能源的建议持肯定态度。他说，德国事实上需要现代化的天然气发电厂作为过渡性的能源，因为我们正在放弃煤炭和核电"。自民党副主席库毕克（Wolfgang Kubicki）说，我们必须

在三党执政联盟中就如何在减排目标与保证能源供应中实现平衡达成一致。他还表示，"如果只接受适合你的决定，那他就不是一个好的欧洲人。"

奥地利威胁提起诉讼

欧委会将部分核能和天然气归类为绿色能源的计划也遭到奥地利方面的强烈反对。 奥地利气候保护部长莱昂诺尔·格韦斯勒 (Leonore Gewessler)批评说，欧委会想通过"夜雾行动"来推动这一计划。他说，如果欧委会真的执行这些计划，奥地利将提起诉讼。 "因为核电是一种过时的技术，它对人类和环境的危险已被清楚地记录"，此外，核电站对帮助我们应对气候危机的成本太高，速度太慢，因此没有未来。

反对 "绿色核能 "的国家在欧盟内部占多数。除了德国和奥地利外，丹麦、西班牙、葡萄牙、希腊和波罗的海国家也反对将核能"洗绿"。不过，德国前总理默克尔曾指出，要想阻止欧盟委员会通过计划中的能源分类标准，25个欧盟国家中至少需要20个成员国在表决中反对。有鉴于此，欧委会将核电列为"绿色能源"可能最终无法阻挡。但在此之前，反对 "绿色核能 "的国家也不会轻易妥协。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。