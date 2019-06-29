 欧盟提名前世行CEO为IMF下届总裁人选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2019

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时政风云

欧盟提名前世行CEO为IMF下届总裁人选

谁应接替拉加德执掌国际货币基金组织？经数周讨论，欧盟成员国作出了决定。

Kristalina Georgiewa (picture-alliance/NurPhoto/M. Wlodarczyk)

（德国之声中文网）欧洲人共同提名现年65岁的克里斯塔琳娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgiewa）为国际货币基金组织的新总裁候选人。法国经济与财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）在巴黎作了这一宣布。

荷兰人、前欧元集团负责人戴塞尔布卢姆（Jeroen Dijsselbloem，53岁）曾进入最后一轮竞争。他已推文祝贺那位保加利亚女性。欧委会主席容克也通过推特表示了祝贺。

有才干、经验丰富、享有信誉

主持相关谈判的法国财长勒梅尔赞扬勒欧盟成员国部长们达成一致。他称，提名格奥尔基耶娃"是一个极好的消息"。他承诺，"我们将全力支持她的竞选"。他强调，格奥尔基耶娃富有才干、经验，在国际上享有高度信赖，有资格继承拉加德，领导国际货币基金组织。

据圈内人士提供的信息，在表决中，格奥尔基耶娃明显领先。现任国际货币基金组织总裁拉加德将转任欧洲央行行长。

还可以有其他竞选人

设址华盛顿的国际货币基金组织传统上由欧洲人执掌。格奥尔基耶娃的被提名并不意味着她肯定成为该组织下届总裁。世界其它地区还可提出自己的候选人。

格奥尔基耶娃现任世界银行执行长，并曾担任过该行临时行长。在2017年重返世行之前，她曾在布鲁塞尔任欧盟委员多年。

欧洲人公开宣示的目标是，推举一名共同候选人，该候选人在国际财政金融领域广有人脉、经验丰富。数周前，法国人表示，应在7月底前找到一名合适人选。一名熟悉内情的外交官透露，勒梅尔说服了各国同事，只对一名候选人作表决，以避免冗长讨论。

3人退出

芬兰央行行长雷恩（Olli Rehn）先行退出竞选。之后，另两名南欧竞争者也相继退出：葡萄牙籍的欧元集团主席森特诺（Mario Centeno）和西班牙经济大臣卡尔维尼奥（Nadia Calviño）。欧元集团囊括了19个欧元区国家财长，是布鲁塞尔的一个强势机构。

国际货币基金组织于第二次世界大战结束后的1945年成立。它的职责是，作为一个全球机构，监察并避免发生货币汇率动荡，并由此避免发生政治危机。该组织负责向国际收支困难的国家提供紧急资金融通。国际货币基金组织目前共有189个成员国。

凝炼/洪沙（德新社、路透社、法新社）

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