欧盟推新法约束科技巨头  违规罚款营收一成

（德国之声中文网）欧盟预计於周二（12月15日）提交《数位市场法》（Digital Markets Acts）及《数位服务法》（Digital Services Act）草案，限制科技巨头的权力。

欧盟消息人士对路透社和法新社表示，该法律草案列出了科技巨头行爲守则和处罚清单。

- 企业如违反竞争条例，罚款最高达年营业额一成

- 据法新社报道，科技巨头或因「严重和反复违法」而被完全禁止进入欧盟市场

- 定义科技巨企为互联网「守门人」，要承担更大的网络管理责任，受更严厉监管

- 企业如有合并或收购计划，需要事先通知欧盟

- 某些种类的数据须与监管机构及竞争对手共享

- 科技公司偏袒自己的服务可能会被取缔

草案在周二提交後，将进入漫长的审议过程，欧盟27个成员国和欧洲议会的反馈，以及科技业界和贸易协会的立场，也可能影响最终的法律文本。

Facebook和其他科技公司均警告，更多的监管或迫使他们搬离欧洲，使这些公司在欧盟的使用者失去工作职位，或失去访问其网站的权限。

欧盟正在对网络监管规则进行重大改革，是次推出新法就是要更新2004年订立的过时法律，当时大多数科技公司还在萌芽阶段甚至尚未面世。

欧美警惕科技巨头收购潮

事实上，欧美监管机构日益警惕科技集团的业务规模和用户数据收集，也关注巨企以并购方式消灭潜在竞争对手的做法，例如Facebook收购WhatsApp和Instagram，以及谷歌收购YouTube和Waze。

上周，美国联邦贸易委员会（FTC）与48个州检察长，对Facebook提出反垄断诉讼，可能迫使Facebook出售Instagram和WhatsApp。

而在11月，欧盟控告亚马逊滥用其线上零售的优势，违反竞争法。案件料明年有裁决，若亚马逊罪名成立，最高将面临全球年营收10％的罚款，相当於数十亿美元，但亚马逊仍可上诉。

李澄欣/张慈（法新社/路透社）

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