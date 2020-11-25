 欧盟推新法约束科技巨头  违规罚款营收一成 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2020

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时政风云

欧盟推新法约束科技巨头  违规罚款营收一成

在欧盟草拟的新法律列出行爲守则，Facebook丶亚马逊丶谷歌丶苹果等科技公司必须开放数据，违规将面临天价罚款。

Symbolbild Big Tech Google Amazon Facebook Apple

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疫情阴影笼罩下，欧盟峰会于本周四在布鲁塞尔召开，这也是德国担任轮值主席国期间的最后一次峰会。种种迹象显示，本次峰会上，很多悬而未决的问题仍然无法达成共识，不过，在财政预算问题上似乎有望取得突破。

美国和中国都认为主宰5G就将获得经济、情报和军事上的优势。美国掀起一场全面将华为排除在5G网络的“清洁网络”运动，并由国务院次卿出访拉丁美洲展开游说。各國背景不同反應迥异，实际成效仍有待观察。

英国在今年7月宣布全禁止华为参与英国的5G网络建设。近日该国准备将此决定纳入法律，预计将在议会展开一阵激辩。

（德国之声中文网）欧盟预计於周二（12月15日）提交《数位市场法》（Digital Markets Acts）及《数位服务法》（Digital Services Act）草案，限制科技巨头的权力。

欧盟消息人士对路透社和法新社表示，该法律草案列出了科技巨头行爲守则和处罚清单。

- 企业如违反竞争条例，罚款最高达年营业额一成
- 据法新社报道，科技巨头或因「严重和反复违法」而被完全禁止进入欧盟市场
- 定义科技巨企为互联网「守门人」，要承担更大的网络管理责任，受更严厉监管
- 企业如有合并或收购计划，需要事先通知欧盟
- 某些种类的数据须与监管机构及竞争对手共享
- 科技公司偏袒自己的服务可能会被取缔

草案在周二提交後，将进入漫长的审议过程，欧盟27个成员国和欧洲议会的反馈，以及科技业界和贸易协会的立场，也可能影响最终的法律文本。

Facebook和其他科技公司均警告，更多的监管或迫使他们搬离欧洲，使这些公司在欧盟的使用者失去工作职位，或失去访问其网站的权限。

欧盟正在对网络监管规则进行重大改革，是次推出新法就是要更新2004年订立的过时法律，当时大多数科技公司还在萌芽阶段甚至尚未面世。

欧美警惕科技巨头收购潮

事实上，欧美监管机构日益警惕科技集团的业务规模和用户数据收集，也关注巨企以并购方式消灭潜在竞争对手的做法，例如Facebook收购WhatsApp和Instagram，以及谷歌收购YouTube和Waze。

上周，美国联邦贸易委员会（FTC）与48个州检察长，对Facebook提出反垄断诉讼，可能迫使Facebook出售Instagram和WhatsApp。

而在11月，欧盟控告亚马逊滥用其线上零售的优势，违反竞争法。案件料明年有裁决，若亚马逊罪名成立，最高将面临全球年营收10％的罚款，相当於数十亿美元，但亚马逊仍可上诉。

观看视频 03:09

冯德莱恩：欧盟首位女性领导人上任满一年

李澄欣/张慈（法新社/路透社）

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