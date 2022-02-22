欧盟推动对俄制裁 德国叫停北溪2号

（德国之声中文网）欧盟国家外交部长周二（2月22日）在巴黎举行特别会议，就欧盟委员会拟定的一份对俄罗斯的一揽子制裁计划进行磋商。

据消息人士透露，第一阶段的制裁包括四部分：一是对在表决中投票支持承认乌东分离地区的数百名俄罗斯杜马议员实施制裁，包括禁止入境欧盟国家、冻结其在欧盟的银行账户。二是对参与向分离主义分子的活动提供资金支持的企业和银行实施制裁。此外，宣布独立的地区或被排除在欧盟与乌克兰的自由贸易协定之外；最后，欧盟还将禁止俄罗斯国债在欧盟金融市场的交易。

第二阶段制裁将针对整体的俄罗斯经济和垄断该国经济的寡头，但前提是普京下令俄罗斯军队全线越过分离武装实际控制区的"停火线"，届时这将被视为俄罗斯全面入侵乌克兰。

在21日签署命令，承认乌克兰东部两个分离共和国为"独立实体"后，普京已下令俄罗斯军队进入乌克兰东部分离份子控制的地区进行维和。路透社报导称，俄罗斯与两"共和国"签订友好合作互助条约中，允许俄罗斯可在当地建立军事基地，并就互相保护、军事合作以及边界认定等达成协议。

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鉴于俄罗斯宣布，其承认独立的卢甘斯克和顿涅茨克两个"人民共和国"的范围不止于亲俄分离主义武装控制的区域，还包括目前乌克兰政府军控制的顿巴斯其它地区，欧盟不排除冲突继续激化的可能。

北溪2号终被搁置

乌克兰形势急转直下，德国政府也做出更明确反应，宣布停止对备受争议的北溪2号天然气管道的运营审批。

德国总理肖尔茨周二在柏林表示，他已请求联邦经济部采取必要的行政步骤，暂不对北溪2号项目给予批准认证。这样该管道就无法投入使用。肖尔茨强调，俄罗斯方面在东乌克兰问题上采取的步骤使情况发生了改变，因此"在涉及北溪2号的问题上"，也必须重新予以评估。

据明镜在线报道，德国经济部长哈贝克已要求隶属该部的联邦网络管理局撤回了一份在新一届政府上任之前就做出的认证。而没有这份认证，北溪2号管道审批程序就无法继续。实际上在去年11月，联邦网络管理局就暂停了对北溪2号的认证，并要求运营方的企业组织架构必须符合德国法律。

肖尔茨称俄罗斯的举动"严重违反国际法"，而普京不仅背弃了明斯克协议，而且违背了联合国的基本原则和俄罗斯过去数十年缔结的所有具有国际法效力的协议。他说，这位俄罗斯总统有可能想占领整个乌克兰。

肖尔茨表示，国际社会将 "密切磋商、有效协调、有针对性地" 对此做出反应。同时他也强调，外交对话的途径仍是敞开的，"在目前阶段，重要的是在初步制裁的同时，避免局势进一步激化和发生一场灾难"，肖尔茨说，"我们所有的外交努力都是以此为目标。"

专题报道：俄罗斯-乌克兰边境危机

（综合报道）

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