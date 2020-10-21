欧盟控苹果违反竞争法

（德国之声中文网）欧盟反垄断监管机构周五指控苹果公司，通过应用商店的限制性规定，非法扰乱音乐流市场的竞争。

这是迄今针对苹果公司的最大规模竞争案件之一，可能导致苹果被处以相当于其全球营收10%的巨额罚款。

该起案件始于两年前，瑞典音乐流服务商Spotify向欧盟状告苹果以不公平方式限制竞争对手。

欧盟竞争委员会的韦斯塔格（Margrethe Vestager）在声明中表示：“我们的初步调查结果是：苹果违反了欧盟竞争法。”

欧委会指出，苹果应用商店的规则强迫程序开发商使用其“应用内购买系统”（该系统最多抽取高达30%的佣金），这使开放商们无法告知用户更优惠的付款方式。韦斯塔格称，这最终会导致消费者支付更多费用，并限制其选择。

竞争委员会的声明指出：“在应用商店制定会使竞争音乐流服务处于不利地位的严格规则，苹果剥夺了使用者使用较便宜音乐流服务的选择，干扰竞争。”

该委员会指责苹果，针对应用商店的每笔交易，向竞争对手收取高额佣金，并且禁止其告知消费者其他的订阅选项 。

音乐流服务平台Spotify向欧盟投诉苹果以不公平方式限制竞争对手

在去年6月对此案展开调查，并发现应用商店的佣金被转嫁到消费者身上后，欧盟首次对苹果提出反垄断指控。欧盟竞争委员会表示，苹果现在有机会能对指控做出回应，并在听取最终裁决之前在听证会上陈述案情。

一名苹果发言人驳斥相关指控，并称欧盟提起的诉讼才是站在“公平竞争的对立面”。苹果公司指责Spotify只想“从应用商店获得好处”，却没有考虑“需要为此付出代价”。

“Spotify已经成为全球最大的音乐订阅服务公司，我们对于能在其中发挥作用感到骄傲。”但该名发言人也批评，“竞争委员会代表Spotify提出的论点才是站在公平竞争的对立面”。

（法新社、德新社、美联社、路透社）

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