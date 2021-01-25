欧盟捍卫中欧投资协定 中国驻欧大使称关系稳固

(德国之声中文网) 近日，欧盟议会投票谴责议员为了签订中欧协定在人权方面做出太多让步，欧盟贸易总干事萨炳·韦恩(Sabine Weyand) 周三(1月27日)发声明捍卫与中国签订的投资协定。

经过七年漫长谈判，这项德国支持的投资协定在上个月终于取得双方原则上的同意，接下来还需要经过欧盟议员批准，因此欧盟议员的意见很重要。

韦恩在布鲁塞尔一个由智库CEPS举办的论坛上说: 「我并没有低估要将中国约束到一个基于规则的体系会是多大的挑战，但我们没有其他的选择...除了投入工作之外我们没有其他选择，而这就是我们在此需要做的。」

韦恩是欧盟贸易总干事

韦恩对批评者进行反击，说由于中欧投资协定的主要目标是让中国开放市场，因此对它抱有的期待也仅止于此。她反问批评者用什么尺度衡量成败－「这个标准是要达到理想世界，透过投资协定让中国奇迹似的改变为一个自由民主的市场经济体，或者是看欧盟已经尽了多少努力?」

韦恩也说，中欧投资协定要求中国做出关于强迫劳工的承诺，也说北京必须执行。她说: 「我们必须利用它与中国人合作，告诉他们如果你想要这项协议在欧洲获得批准，从现在开始到投票之前为止，有些事情必须发生。」

欧盟议会预计在接下来一年内对中欧投资协定举行投票。

中国驻欧大使: 愿欧盟继续「战略自主」

中国驻欧大使张明周三呼吁欧盟会员国进一步加深与中国的关系，也希望欧盟建立「战略自主」来主导其未来的外交政策。

张明在非盈利智库「欧洲之友」活动上说: 「欧盟是『战略自主』与开放合作的强烈倡议者，希望这种精神持续下去，主导欧盟的外交政策，为世界稳定发展做出贡献。」

当美国前总统特朗普退出国际协定与组织，并与北约关系僵化时，法国总统马克龙提出欧盟需要拥有「战略自主」，才能更好的处理国家安全需求。但是「战略自主」这个用词却让外界对欧盟的意图感到更困惑。有些人将其解读为欧盟想脱离美国独自行动，有些人认为它意味着更强的贸易保护主义，还有些人认为这个用词指的是要脱离北约。欧盟外长们也正在摸索其含义。

中国驻欧大使张明表示:「中国与欧盟是外交关系45年的全面策略伙伴。中国与欧盟的关系已经通过时间考验，拥有稳固基础，也有自己的价值。这项关系并不附属于其他任何主要国家的关系。」

张明表示，他希望北京的欧洲盟友们可以更仔细观看中国的文化、历史和真实面，用客观、理性和尊重的态度看待中国，也谨记中欧合作对双方和世界的重要性。他说:「为了政治或个人利益，透过谎言抨击或中伤中国是不可容忍的。」

张明也对美国喊话，欢迎美国重返巴黎气候协定和世界卫生组织，也说他希望中美关系可以回到过去的坚实稳定。他认为全人类必须团结合作才能解决当前困局、重建美好(Build Back Better)。

在欧盟提议透过跨大西洋对话解决中国势力扩张造成的影响时，中欧投资协定被反对者批评可能导致欧盟与美国总统拜登的关系恶化。

张慈/杨威廉 (美联社、路透社)

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