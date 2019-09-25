欧盟指中国曲解战略对话 揭北京散播疫情假信息

(德国之声中文网) 欧盟外交事务发言人在6月10日接受媒体采访时，对中方选择性报导表达不满。中国外交部6月9日在中欧第十轮高级别战略对话后发布新闻稿，其中引述欧盟外交政策负责人博雷利 (Josep Borrell)的说法表示:「欧方尊重中国人民选择的发展道路，重视中国在国际上发挥的重要作用，寻求在相互尊重的基础上同中国对话与合作，而不是对立与对抗。」

欧盟外交事务发言人恩利克森 (Virginie Battu-Henriksson)周三 (6月10日)向《南华早报》表示，中国的新闻稿内容只选择性地做出不平衡的描述。她说:「我们已经向中方表明不能接受这件事，我们希望中国提出自己的立场，欧盟也是。」

博雷利更不满中国官媒不断宣传「中欧不是制度性竞争对手，而是全面战略伙伴」，因为欧盟去年就制定的政策说中国是「制度性竞争对手」(systemic rivalry)，在周二的记者会上，博雷利也非常详细地回顾了这个说法的含义。

他说:「『竞争对手』这个词在外交语言中很重要，因为它不是一个软词.......我可以告诉你，我们已经谈了很多关于『制度性竞争对手』的含义。」

然而，中国官媒大量引用中方新闻稿内的说法，表示「欧方对欧中关系具有很高的期待」，要「打造更加紧密的欧中关系」，还说「欧方欢迎中国积极参与国际合作」，甚至表示博雷利对多边主义持有与中国相同的观点。

但身为欧盟官员，博雷利实际上说的是欧盟认为有必要改革世界贸易组织，而中国也有必要承诺进一步的经济改革，包括更大的市场准入。

这不是中国官媒第一次被指责扭曲欧洲官员与王毅的言论。根据《南华早报》，上个月，法国政府对中国官媒一篇报道提出异议。该报道援引法国总统马克龙外交政策顾问博内（Emmanuel Bonne）的话，说他告诉王毅，法国不会 「介入 」香港事务。法国表示该报道不实。

在本月底，中国领导人与欧洲理事会主席米歇尔 (Charles Michel)和欧盟委员会主席冯德莱恩 (Ursula von der Leyen)将举行视频峰会。外界认为，欧盟最新战略文件可能会在那之前加剧布鲁塞尔和北京之间的紧张关系。

欧盟直指中俄散播假信息

欧盟周三(6月10日)公布一份新的战略文件中，指责北京和莫斯科散播有关新冠肺炎的不实信息。

欧盟委员会在这份声明中说：「外国参与者和某些第三国，特别是俄罗斯和中国，锁定欧盟、其周边地区甚至全球进行影响力行动和假讯息宣传活动。」文件批评道:「这种由第三国策划的行动，揭露其利用虚假或诱导性信息造成伤害的意图。」

在文件中，欧盟专家表示，他们已经记录下这个大规模假信息浪潮，包括在社交媒体平台上流传的医疗保健骗局、虚假索赔、在线诈骗、仇恨言论和新冠病毒阴谋论 ，以及外国帐号使用者试图介入欧盟国内问题等等。

「社交媒体公司应提高透明度」

欧盟委员会呼吁脸书、推特、YouTube和谷歌等社交媒体巨头采取更多措施，打击平台上的假信息，并删除误导性和危险的内容。

委员会还呼吁这些公司提高透明度，编制月度报告，详细说明为限制新冠病毒假信息所采取的措施。

欧盟委员会副主席乔洛娃(Vera Jourova)说:「这场病毒大流行表明，假信息不仅为我们的民主健全带来损害，也损害了我们公民的健康。」

虽然声明对北京进行了罕见、直截了当的指责，但欧盟首席外交官试图软化政策文件的打击。博雷利 (Josep Borrell)周三表示，他向中国外长保证，欧盟「不会与中国展开任何形式的冷战」。

邹宗翰/张慈 (南华早报、德新社、法新社)