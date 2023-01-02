 欧盟拟议新法 防范专制国家操控欧洲民意 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.05.2023

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新闻广角

欧盟拟议新法 防范专制国家操控欧洲民意

为了防范专制国家暗中操控欧洲公共舆论，并对欧盟政治决策施加影响，欧盟即将出台法律，要求非政府组织及民间机构必须公布其来自欧盟境外的资金来源。

去年年底一系列贿赂丑闻被曝光之后，欧盟坚定了通过立法增加相关组织资金来源透明度的决心

去年年底一系列贿赂丑闻被曝光之后，欧盟坚定了通过立法增加相关组织资金来源透明度的决心

（德国之声中文网）据媒体报道，欧盟委员会将要求非政府组织及其他机构公布其来自欧盟境外的资金收入。据周日的《世界报》报道，这是欧盟计划于今年七月出台的《民主捍卫法》的一部分。相关报道称，各成员国都应制定透明度目录，以显示经济协会、公关以及私人媒体机构是否接受了来自欧盟以外的资助。

熟悉立法内幕的欧盟委员会副主席杰洛瓦（Vera Jourova ）对《世界报》表示，按照新的法规，设址德国的知名机构，如透明国际Transparency International、难民互助会Pro Asyl 以及德国环境与自然保护联盟 （BUND）等对于公共舆论具有影响力的机构，今后必须公布其财政来源。

杰洛瓦表示，这项立法的意义是要让人们看清，俄罗斯、中国以及中东的专制政权是否在为其自身利益，影响欧盟的公众舆论以及政治决策。杰洛瓦说："对于克里姆林宫以及其他国家的所作所为，我们不能掉以轻心，过分幼稚。是时候让那些来自欧盟之外的舆论操控行为以及神秘金主们曝光一下了。"

杰洛瓦：对于俄罗斯等专制政权操控民意的行为，不能掉以轻心。

杰洛瓦：对于俄罗斯等专制政权操控民意的行为，不能掉以轻心。

去年年底一系列贿赂丑闻被曝光之后，欧盟坚定了通过立法增加相关组织资金来源透明度的决心。有报道称，卡塔尔及摩洛哥政府曾试图对欧盟议会的相关决策施加影响。

（德新社，世界报）

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