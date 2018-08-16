欧盟拟终止对中国光伏产品反倾销措施

（德国之声中文网）路透社援引欧盟熟悉有关事务的人士报道，欧盟委员会建议，驳回相关行业的延长审核要求，这一建议已得到大部分成员国的支持。

欧盟首次于2013年对中国生产的太阳能光伏板、太阳能晶圆和电池实施反倾销、反补贴措施。2017年3月，欧盟将有关措施延长18个月，当时释放出的信号是，到期后限制措施将终止。

目前，中国制造商将获准在欧洲免关税销售太阳能产品的前提条件是，价格不低于一个最低标准。如果低于这一价格销售，产品将被课以最高可达65%的关税。

布鲁塞尔在这一问题上一直在艰难地寻求平衡各方利益。一方面要维护欧盟太阳能制品生产商的利益，另一方面又要尽量不损害欧盟进口商以及安装用户的利益，后者要求降低太阳能发电设备的价格。

人们也一度担忧北京会作出何种反应。2013年的反倾销措施出台后，中国和欧盟几乎濒临一场贸易战的边缘。

2012年，欧盟太阳能设备生产商的联合组织EU ProSun正式提出申诉，要求欧盟采取措施，称这样作有充分的理由。

北京作出限制光伏发电新增装机规模的决定，意味着中国光伏设备生产商要处理30000兆瓦的过剩产能，而销售市场则相对有限。此前美国开始对相关产品征收关税，而印度也在计划跟进。在中国之后，美国和印度分别是全球第二和第三大光伏产品安装市场。欧盟太阳能设备的市场容量约为7000兆瓦。

"与此同时，只有欧盟不负责任地要结束所有限制措施，允许中国产品摧毁欧盟市场上的本土和第三方竞争者"，EU ProSun的主席尼茨克（Milan Nitzschke）抱怨说。他补充说，一些企业正在考虑采取法律手段，向欧盟法院（European Court of Justice）提出申诉。

而代表反对向中国产品征收惩罚性关税的光伏企业的联合会SolarPower Europe则援引欧盟委员会和安永咨询公司的调查报告称，如果欧盟取消对中国产品的限制，欧盟市场对光伏产品的需求将显著增加，增幅可达30%，并将新创造45000个就业岗位。

叶宣/李鱼 （路透社）