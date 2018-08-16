 欧盟拟终止对中国光伏产品反倾销措施 | 经济纵横 | DW | 25.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

欧盟拟终止对中国光伏产品反倾销措施

据路透社报道，欧盟计划在9月份取消对中国生产的太阳能光伏板和电池的进口限制。欧洲制造商此前曾要求欧盟延长限入措施，否则将再次向中国倾销产品敞开大门。

Kubanisch-chinesische Beziehungen Photovoltaik (picture-alliance/Photoshot/J. Hernandez)

中国和欧盟之间在光伏领域的争议持续已久

（德国之声中文网）路透社援引欧盟熟悉有关事务的人士报道，欧盟委员会建议，驳回相关行业的延长审核要求，这一建议已得到大部分成员国的支持。

欧盟首次于2013年对中国生产的太阳能光伏板、太阳能晶圆和电池实施反倾销、反补贴措施。2017年3月，欧盟将有关措施延长18个月，当时释放出的信号是，到期后限制措施将终止。

目前，中国制造商将获准在欧洲免关税销售太阳能产品的前提条件是，价格不低于一个最低标准。如果低于这一价格销售，产品将被课以最高可达65%的关税。

布鲁塞尔在这一问题上一直在艰难地寻求平衡各方利益。一方面要维护欧盟太阳能制品生产商的利益，另一方面又要尽量不损害欧盟进口商以及安装用户的利益，后者要求降低太阳能发电设备的价格。

人们也一度担忧北京会作出何种反应。2013年的反倾销措施出台后，中国和欧盟几乎濒临一场贸易战的边缘。

Symbobild Made in China 2025 (Reuters/Stringer)

2012年，欧盟太阳能设备生产商的联合组织EU ProSun正式提出申诉，要求欧盟采取措施，称这样作有充分的理由。

北京作出限制光伏发电新增装机规模的决定，意味着中国光伏设备生产商要处理30000兆瓦的过剩产能，而销售市场则相对有限。此前美国开始对相关产品征收关税，而印度也在计划跟进。在中国之后，美国和印度分别是全球第二和第三大光伏产品安装市场。欧盟太阳能设备的市场容量约为7000兆瓦。

"与此同时，只有欧盟不负责任地要结束所有限制措施，允许中国产品摧毁欧盟市场上的本土和第三方竞争者"，EU ProSun的主席尼茨克（Milan Nitzschke）抱怨说。他补充说，一些企业正在考虑采取法律手段，向欧盟法院（European Court of Justice）提出申诉。

而代表反对向中国产品征收惩罚性关税的光伏企业的联合会SolarPower Europe则援引欧盟委员会和安永咨询公司的调查报告称，如果欧盟取消对中国产品的限制，欧盟市场对光伏产品的需求将显著增加，增幅可达30%，并将新创造45000个就业岗位。

叶宣/李鱼 （路透社）

DW.COM

拉拢外企抗贸易战 中国承诺持续开放

中美贸易争端会演变成全球贸易战吗？目前除了受到影响的美国农业、中国太阳能面板、钢铁业，最新跳出的受害者是德国汽车业。 (22.06.2018)  

民营企业家谴责政府，太阳能行业凸现危机？

一名中国私营企业家发表公开信，对当地政府的不作为提供批评。这份信也披露了中国发展模式中存在的问题以及太阳能行业目前所面临的困境。 (23.02.2018)  

可再生能源投资：中国兴旺 德国冷淡

中国太阳能产业的兴隆正在推动可再生能源的发展。但是在德国，对生态发电的投资却在下降。根据一项最新调查结果，导致出现这种状况的原因是政策问题。 (06.04.2018)  

相关内容

Symbolbild Stahl NEU

中国对欧盟日本等国不锈钢开启反倾销调查 24.07.2018

中国是世界第一大钢铁生产国。在贸易战当头，又开启新战局: 对众多国家开启不锈钢产品的反倾销调查。

Elektroofen im Edelstahlwerk Shanghai im Baosteel

并非贸易保护?欧盟提高中国铸铁产品关税 31.01.2018

本周三起，欧盟开始对进口自中国的铸铁产品征收惩罚性关税。布鲁塞尔方面称，中国产品正通过人为压低价格将欧洲的同类产品挤压出市场。德国《法兰克福汇报》则强调：欧盟反倾销是合法反制措施，与特朗普的贸易保护行径完全不同。

PK Ergebnisse der Steuerschätzung

关税之争继续 美国又出新招 21.03.2018

美国宣布，周五将开始对进口钢铝增收关税，欧盟则期望能受到区别对待，免受这一新政策的影响。德国经济部长阿尔特迈尔表示，只要双方都有意愿，问题是能够解决的。

China - Trivia Games (picture alliance/dpa/N. Bo/Imaginechina)

中国一週两整顿网络　剑指短视频及直播

当今中国年轻一辈最火红的甚麽？一定是「短视频」。短短十多秒的音乐影片俘虏了一众少男少女的心，热潮席捲全中国。当然这也引起政府注目，最近大刀阔斧整顿，对象也包括孕育网红的网络直播活动。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 