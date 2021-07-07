 欧盟拟推出基建大手笔 抗衡“一带一路”  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2021

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时政风云

欧盟拟推出基建大手笔 抗衡“一带一路” 

欧盟外长本周一（7月12日）发布的一份声明宣布，将制定一项连接欧洲与世界的全球基础设施建设计划。一个月前的G7峰会上，与会国家也提出了类似的呼吁。 

Bulgarisch-türkische Grenze

（德国之声中文网）以“互联互通”（connectivity）为关键字的欧盟大型基础设施建设计划现在正式开启了规划。在此前多年间，中国领导人习近平推动的连接欧亚的“一带一路”倡议在欧洲国家引发质疑。 

“我们看到中国运用经济和财政手段在世界各地扩大其政治影响力。光抱怨没有用，我们必须拿出替代选项来。”德国外长马斯在布鲁塞尔参加欧盟外长会议期间对记者说，他还补充说，欧盟与美国之间的密切协调十分重要。 

Deutschland Berlin | Außenminister Heiko Maas

德国外长马斯：抱怨没有用

DW.COM

有美国高官透露，本次G7峰会将推出全球基础建设倡议，抗衡中国的“一带一路” 另外，拜登希望能建立一个联手抗中的民主联盟。周五完成首日会谈后，各国领导人应邀出席了英国女王的招待会。

西门子前总裁、德国经济亚太委员会（APA）主席凯飒近日在接受德国媒体采访时向德国政府和企业提出建议，德国“不要站在中国的对立面，但同时也要努力寻找替代方案”。他说，一个出口国无法承受贸易争端，但也不能依赖一个不可预测的外国市场。

每年一度中国同中东欧17国举行的领导人峰会今年出现了一些变化，有六个国家的领导人没有出席会议，这对北京来说，无疑是一个很丢面子的事情。

欧盟已经分别同日本和印度签署了协调交通运输、能源和数字化联通的欧亚伙伴关系协议。东京和德里政府都担心中国的一带一路让贫穷国家因沉重的债务负担而受制于北京。 

在今年6月在英格兰举行的G7峰会上，7国集团领导人也表示，希望推出自己的基础设施建设倡议。G7会议公报提到，七国集团计划斥资数百亿美元为发展中国家以及新兴门槛国家提供基建援助。美国总统拜登表示，这项计划将比中国的"一带一路"更为公正。 

寻求替代选项

欧盟外长呼吁欧盟委员会鼓励私营企业投资，并最迟在明年3月提交一份基础建设项目清单。有关项目应“有较大效应和可见度”，例如铁路线和港口扩建，亚洲、非洲和拉丁美洲的数据传输和电力网线等。 

马斯还表示，不少国家认识到，中国在合作项目中有着自己的利益，因此它们希望寻求其它的选项，欧盟必须利用这一形势。

Montenegro Autobahnbau mit chinesischer Unterstützung

举债修路，黑山陷入债务困境

北约成员、欧盟候任国黑山就是一个例子。该国2014年向中国贷款10亿美元修建一条41公里长的高速公路，因无力偿付贷款，黑山向欧盟求援，并与多家西方国家银行谈判，以期重组债务。 

欧盟外长周一的声明称，加强国际联网将提升欧盟的竞争力，有利于增值链的多样化和战略自主，包括减少对关键原材料的依赖。 

这一名为“全球联通欧洲”（ A Globally Connected Europe）的战略，并未明确提及中国。但一位参与起草的欧盟外交官对路透社表示，这份长度为8页的文件“满纸皆中国”。 

（路透社、德新社） 

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