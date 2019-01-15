欧盟拟将沙特列入"洗钱"黑名单

（德国之声中文网）欧盟司法委员尧罗娃(Vera Jourova)周三敦促欧盟，将其"洗钱和恐怖融资"黑名单从16个国家和地区扩展到23个，并警告称，在有组织犯罪洗钱以及为恐怖主义融资方面，银行业的风险可能"如野火般蔓延"。

"欧洲对商业是开放的，但欧洲并不天真幼稚"，来自捷克的尧罗娃补充说。

被列入黑名单并不意味着会受到欧盟的制裁，但欧盟境内的银行对这些国家客户的交易必须按照严格标准进行审核，该标准旨在杜绝"损害欧盟金融体系清廉的系统性影响"。

欧盟委员会计划对名单的修订须在接下来数月内得到欧盟议会和各成员国批准，但已很快引来了反对意见。

沙特财政大臣对欧盟这一做法表示遗憾，并称将致力于改善本国的监管和立法框架。

拥有本国反洗钱黑名单的英国则认为，欧盟扩展嫌疑国家的做法将扰乱商业活动。

2016年因"曝光而成为瞩目焦点的加勒比海国家巴拿马，表示该国已经实施了更为严格的打击洗钱的法规。美国财政部称，对欧盟修订名单的内容和程序上的失误深感担忧。

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 中国的“捕风捉影”说 “巴拿马文件”涉及至少8名现任和前任中国政治局常委的家人，包括习近平的姐夫和李鹏的女儿。法新社和路透社昨日（4月5日）报道，中国外交部当天举行例行记者会，外交部发言人洪磊被外国记者问及“巴拿马文件”时回答，“对于这种捕风捉影的东西，我们不作评论。”

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 俄罗斯称之为“抹黑” 这份文件也显示，普京的一些亲信透过银行和影子公司秘密转移总额多达20亿美元的资金，但是文件中没有直接提及普京本人的名字。普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一在记者会上就此回应称：“这一假信息的主要目标是我们的总统，特别是在议会选举即将到来的大背景下，以及出于长远考虑--我指的是两年后的总统选举。”

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 英国：这是私事 英国首相卡梅伦的父亲也在“巴拿马文件”之列。卡梅伦办公室拒绝就首相家人在父亲设立的公司投资离岸基金一事置评，并称这是“私事”。英国政府则要求获得一份“巴拿马文件”的复印件，由此审查有关涉及避税的信息和文件。

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 冰岛总理中枪下马 压力山大的冰岛总理贡劳格松（Sigmundur Gunnlaugsson）已经“闪辞”。“巴拿马文件”显示，贡劳格松和妻子利用一家离岸公司隐藏数以百万计美元的投资。

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 乌克兰总统的澄清 乌克兰总统波罗申科 （Petro Poroshenko）被指设立离岸公司避税。根据路透社消息，波罗申科驳回了这个指控，本周三（4月6日）他表示，他将生意转移到中部美洲是为了将公司业务和政治利益分开。

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 赛车手律师发声 政界名人之外，多名体育和电影明星也榜上有名。比如德国知名F1赛车手尼科·罗斯博格（Nico Rosberg）。德新社消息，罗斯博格的律师否认了开设空壳公司的指控，表示，这名在德国威斯巴登（Wiesbaden）出生的赛车手居住地是摩纳哥，他按照当地的规定缴税，梅赛德斯F1车队向他支付的每一笔钱都直接打到他在摩纳哥的帐户。

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 梅西逃税？ “巴拿马文件”中，在全球各地都拥有大批粉丝的足球巨星梅西也赫然在列。此前，梅西已经受到过涉嫌漏税的指责。不知道“巴拿马事件”是否影响了梅西昨晚对阵马德里竞技（Atletico Madrid）的发挥，这场比赛中，他未破门得分，没能一圆职业生涯第500个进球之梦。

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 FIFA再蒙阴影 还没有摆脱腐败丑闻阴影的FIFA再次成为舆论的焦点。刚刚上任不久的新主席因凡蒂诺的名字也出现在“巴拿马文件”之中。据悉，他在担任欧洲足联法律事务主管期间曾和一个空壳公司签订过合约。德新社报道指出，过去几个月，《南德意志报》就此向因凡蒂诺发出多次书面置评请求。国际足联的发言人起初否认因凡蒂诺与此相关关系，但随后欧洲足联承认，受到质疑的合同上确实有因凡蒂诺的签名。

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 成龙也赫然在列 根据联合新闻网等多家媒体消息，“巴拿马文件”的所有者莫萨克•冯赛卡律师事务所也为成龙提供服务。中央社指出，从文件上可以看到，成龙名下至少有六间公司透过这家律师事务所管理。不过，并没有证据显示，成龙曾利用這些公司从事不法活动。到目前为止，并未见到成龙公开回应的报道。

历数卷入“巴拿马事件”的名流政要 涉事律师事务所有话说 引起全球轰动的“巴拿马文件”的所有者是莫萨克•冯赛卡律师事务所。莫萨克•冯赛卡公司认为已受到负面影响。路透社援引创始人之一冯赛卡•莫拉（Ramón Fonseca Mora）指出，他们的生意完全合法。该公司认为自己是黑客袭击的受害者，目前已向检方提出诉讼。



"最高标准"

尧罗娃表示，欧盟必须定出"最高标准"，以确保"来自其他国家的不正当资金不会流入我们的金融系统"。

欧盟议会打击金融犯罪特别委员会的绿党议员吉戈尔德（Sven Giegold）认为，欧盟委员会的这一举措是一大进步，但同时补充说，有一些"最大的违规者"还没有被列入。他说，这包括俄罗斯、伦敦金融城及其海外领地以及阿塞拜疆。

来自法国的欧盟绿党议员若利（ Eva Joly）则指出，塞浦路斯和英国也应该被列入黑名单。

涉及"避税天堂"

除了沙特、尼日利亚和巴拿马，欧盟委员会新名单上增加的国家和地区还有利比亚、博茨瓦纳、巴哈马群岛以及美国的4个海外领地萨摩亚、关岛、波多黎各和美属维京群岛。

欧盟同时计划将波黑、圭亚那、老挝、乌干达和瓦努阿图从黑名单上删除。据路透社援引欧盟内部人士报道，英国反对将沙特列入黑名单。沙特是欧盟重要的商品和军火进口国。报道称，多个英国大银行与沙特有规模不小的商业往来。

叶宣/王凡（法新社、路透社等）