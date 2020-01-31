欧盟拒绝特朗普中东和平计划

（德国之声中文网）欧盟新任外交与安全政策高级代表博雷尔批评说，1月28日公布的美国总统特朗普关于解决以巴冲突的动议违反"国际间达成的共识"。他尤其对以方关于可能收并约旦谷和约旦河西岸其它地区的声明"深为忧虑"。他强调，若以方一意孤行，不能不受到抵制。

这位欧盟首席外交官表示，欧盟有责任继续坚持实现旨在解决以巴冲突的"两国方案"。他强调，必须以1967年以巴战争前的双方边界为基础，实现双方之间的领土"对等"交换，领土、边界和耶路撒冷的最终地位问题必须经由以巴双方的直接谈判解决。他表示，为实现永久和平，双方必须直接谈判，以色列和一个独立、民主的巴勒斯坦国应能在和平与相互承认的基础上共存。

有利于以色列的"吞并计划"

博雷尔指出，欧盟呼吁以色列和巴勒斯坦，放弃任何一种违背国际法、可能激化冲突的单方面行动。涉及并吞计划，博莱尔强调，欧盟不承认以色列对从1967年起所占领土的主权，"如果实施，走向并吞的步骤不能不受到抵制"，。

以色列对博莱尔的声明发出严厉抨击。以政府一名发言人推文道，履新不久的博雷尔在访问了伊朗后数小时便对以色列使用威胁语言，"这一事实令人遗憾，从轻说，是奇怪的。……奉行这样的一种准则、采取这样的一种行为，实为确认欧盟在任一进程中极小化自己作用的最佳途径"。

特朗普总统上周公布了他的一份相关计划。根据这位美国总统的看法，该计划是一种现实的两国解决方案。然而， 根据该计划，耶路撒冷是以色列"不可分割的首都"，由此，巴勒斯坦人关于将耶路撒冷东区作为巴勒斯坦国未来首都的梦想将成泡影。该计划规定，巴勒斯坦人将可以拥有自己的国家，但不包括位于约旦河西岸地区的具有重要战略及经济意义的约旦谷地。巴勒斯坦人旋即拒绝了特朗普的这一计划。在国际上，该计划引起不同反响。欧盟在其首次表态中便批评了特朗普的计划，并宣布，将立即评估美方的这一方案。

凝炼/达扬（德新社、路透社）