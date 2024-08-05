欧盟拒绝承认马杜罗获得连任

欧盟官方表示，除非委内瑞拉当局完全公开投票记录，欧盟将不承认委内瑞拉大选结果。在7月28日选举后，委内瑞拉选举机构宣布自2013年以来掌权的现任总统马杜罗获胜，但反对派指控政府进行选举欺诈，并宣布己方候选人冈萨雷斯获胜。

（德国之声中文网）除非官方投票记录完全公开，欧盟将不承认委内瑞拉总统选举的结果， 欧盟外交与安全事务高级代表兼欧洲委员会副主席博雷利（Josep Borrell）的发言人斯塔诺（Peter Stano）周日（8月4日）表示。此前数天，美国称委内瑞拉的反对派赢得本次总统选举。

斯塔诺在一份声明中说："任何试图推迟官方投票记录全面公布的行为，只会让官方公布结果的可信度受到进一步质疑。"

在7月28日选举后，委内瑞拉选举机构宣布现任总统马杜罗获胜。然而，当局尚未公布各个投票区的详细结果。在此期间，出现了有关选举舞弊的指控。

反对派指责政府进行选举欺诈，并声称其候选人冈萨雷斯（Edmundo González）获胜。

反对派团体表示，他们自己从委内瑞拉80%以上选区获得的详细投票结果显示，冈萨雷斯获得了67%的选票，而马杜罗只获得了30%。

周六，众多委内瑞拉民众再次走上首都加拉加斯的街头，对马杜罗政府表达抗议。

斯塔诺表示，欧盟呼吁委内瑞拉当局尊重言论自由、集会自由和人权，并对"任意拘留人数不断增加和持续骚扰反对派"表示"严重关切"。

许多外国政府早在2018年就拒绝承认马杜罗的连任。当时的议会主席瓜伊多（Juan Guaidó）宣布自己为临时总统。当时，美国、德国等国家承认了瓜伊多的总统职位，但马杜罗得到了委内瑞拉国内强势集团的支持，包括军方。武装部队目前再次表示效忠自2013年以来执政的马杜罗。

动荡中的委内瑞拉 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(德新社等)

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