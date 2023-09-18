欧盟担忧对中国锂电池依赖性日增

（德国之声中文网）欧盟一份内部文件提出警告称，如果不采取有力措施，欧盟在锂电池和燃料电池方面对中国的依赖程度，可能会达到类似俄乌战争前对俄罗斯能源的依赖程度。

路透社获得的这份文件，是为今年10月5日将在西班牙格拉纳达（Granada）举行的欧盟领导人会议预备的，它将是有关欧盟经济安全问题讨论的基础。

在对中国日益增长的全球自信和经济实力感到担忧的背景下，欧盟领导人将讨论欧盟委员会提出的“去风险”建议，以降低对中国依赖性，推动面向非洲和拉丁美洲的产业链多元化。

文件指出，由于太阳能或风能等可再生能源生产的波动性，欧洲需要储存能源的有效方式，才能实现到2050年二氧化碳零排放的目标。“这将使我们对锂离子电池、燃料电池和电解槽的需求激增，预计在未来几年将增长10至30倍。”

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虽然欧盟在电解槽制造的中间阶段和组装阶段拥有强大的实力，占全球市场的份额超过50%，但在燃料电池和对电动汽车至关重要的锂电池方面，欧盟在很大程度上依赖于中国。

文件称：“如果不采取有力的措施，到2030年，欧洲的能源生态对中国的依赖，将达到与乌克兰战争爆发前欧盟对俄罗斯能源依赖类似的严重程度，只是表现方式不同。”

据欧盟委员会公布的数据，2021年，即俄罗斯入侵乌克兰的前一年，欧盟从俄罗斯进口的天然气占其消费总量的40%，石油和煤炭分别占27%和46%。

停止从俄罗斯进口大部分能源，导致欧盟能源价格震荡、消费通胀飙升，迫使欧洲央行大幅提高利率，从而抑制了经济增长。

锂电池和燃料电池并非欧盟对华依赖的唯一短板。文件还强调，在数字技术领域，也可能出现类似的情况。“预测表明，至2030年，（欧盟）对传感器、无人机、数据服务器、存储设备和数据传输网络等数码设备的需求将急剧上升。”

上述依赖性可能会严重阻碍欧洲工业和服务业迫切需要的生产力的提高，并可能阻碍农业的现代化进程，而这也是应对气候变化的一项至关重要的努力。

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（路透社）

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