欧盟抵制美国对伊朗制裁

（德国之声中文网）欧盟外交委员莫盖里尼、英法德三国外长亨特、勒德里安和马斯共同谴责美国制裁伊朗。在美国行政当局退出"伊朗交易"后，欧盟、中国、俄罗斯，以及伊朗继续遵守相关协议。该协议确保伊朗只能和平利用核能。美国对伊朗制裁措施本周二（8月7日）起重新生效，与伊朗有生意往来的欧洲企业也将受到惩罚。欧盟有意于避开制裁。

欧委会认为，美国对欧洲企业实施的"次级"制裁属于非法。美方禁止欧洲汽车制造商、银行和能源企业与伊朗做生意，若违反这一禁令，它们在美财产就将被没收；与在伊朗活动的欧洲企业有商务关系的美国企业也将被罚。

欧盟要"阻断"美国制裁

欧盟因此出台了所谓的《阻断法》，抵抗美国制裁。一名欧盟官员在布鲁塞尔表示，"欧洲企业应受到保护"，"不过，我们并不规定企业该作出何种经济决定。没有一家企业可以被强迫，在伊朗投资"。欧洲企业有权对美国制裁向欧洲法院提出起诉，要求美国政府或美国企业赔偿损失。不过，在实践上，这一道路会非常漫长，而且费用高昂。欧委会承认，迄今尚无任何先例。《阻断法》或曰《抵御法》虽于1996年便已问世，但从未应用过。当时，仅威胁动用该法便足以说服美方放弃实施次级制裁。当时所涉及的是对古巴以及对伊朗的经济制裁。

围绕伊朗争议，美国政府上月底严词拒绝将欧盟企业排除在次级制裁之外。特朗普总统强调对抗，与伊朗领导人之间发生口水大战。不过，他也愿意与伊朗举行峰会。

成为美国次级制裁对象的企业在经济上的损失会有多大，欧委会难以估计。现在，已有众多企业和银行宣布，将从伊朗撤出。这些企业和银行多在美国有生意或不动产。

遵从制裁者有可能遭罚

《阻断法》禁止欧洲企业遵守美方制裁规定，违反者，在各欧盟成员国内有可能受罚。然而，某企业总可以说，自己是出于经济考量而非因美国制裁而撤出伊朗的。欧盟一名高官在布鲁塞尔明确表示，欧盟无意对企业实施双重惩罚，而是为收吓阻之效。

他称，应让美方收到这么一个明晰的政治信号，即：欧洲不会轻易屈服于美国的单边行为。也正因此，莫盖里尼和德英法三国外长宣布，将致力于与伊朗保持一条融资渠道，并继续从伊朗进口油、气。美国的目标是，将伊朗彻底排除在货币市场之外，将其主要外汇来源-能源出口压缩到零。对石油和天然气企业的制裁将从11月起生效。欧盟将审议，各成员国央行是否能继续同伊朗国家银行保持支付往来。

伊朗外长 Javad Zarif and 和欧盟外事代表 Federica Mogherini, May 2018

欧盟继续与伊朗保持关系

不过，事关伊朗，包括德意志银行在内的不少私人银行已经溜号。对它们来说，无障碍进入美国金融市场要重要得多。即使是欧盟银行-欧洲投行（EIB）也采取了极谨慎的态度。行长霍耶（Werner Hoyer）上月就说过，欧洲投行未来不再能参与伊朗生意："我们不再能在那里扮演国际融资角色了"。现在，欧委会要求并在司法上授权该行所做的却正是这一点。

受到美国制裁影响的首先是法国和意大利的企业。法国能源巨头"托塔尔"不愿继续实施一项50亿欧元的大项目；意大利企业撤回了原已计划的投资；德国西门子也一样。法国汽车制造商标致雪铁龙集团要重新缩小伊朗业务；雷诺表示将暂时留在那里。欧洲飞机制造商空客公司有伊朗航空公司的100架空客订单，现在，实际上会有多少架飞机能交付，人们不清楚。

欧盟一位高官表示，欧盟方面想表明，欧盟依然信守伊朗协议。现在，希望就在于，在经济上受到巨大压力的德黑兰领导人也继续恪守该协议，放弃研制核武器。

德国之声记者Bernd Riegert从布鲁塞尔发来报道