欧盟抨击匈牙利与中国公安合作

（德国之声中文网）在4月10日晚间的欧洲议会辩论中，代表欧盟轮值主席国比利时的米歇尔(Mathieu Michel)说，目前已经有一系列关于欧洲各地中国秘密警察驻点的报道，相关成员国“必须管好自己的国内安全”。

此前，来自匈牙利的欧洲议员塞赫(Katalin Cseh)谴责了匈牙利与中国的安全合作协议。“中国警察即将在匈牙利的旅游景点巡逻，就像在塞尔维亚一样。匈牙利总理奥尔班不断许诺要保护本国不受布鲁塞尔的侵害，现在却又邀请一个极权独裁国家的警察来到自己的主权领土。”塞赫要求欧盟委员会出台专门战略来“遏制外国干预”。

来自希腊的欧盟委员会副主席斯黑纳斯(Margaritas Schinas)也强调，匈牙利的做法是“不可接受的”，他指出，各成员又责任确保本国境内的法治与内政安全。

2022年，西班牙人权组织Safeguard Defenders披露中国当局在欧洲多地非法运营海外警务站，认为其真实目的是监控生活在当地的中国公民。随后，意大利内政部宣布终止此前已经开展多年的中意警方在意大利旅游景点联合巡逻行动。

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今年2月中旬，中国公安部长王小洪访问匈牙利时对该国总理奥尔班表示，中国愿意对长期以来的战略伙伴匈牙利提供公共安全方面的支持。王小洪希望双方在反恐、打击跨国犯罪、“一带一路”安保及执法能力建设等领域深化合作，“将执法安全合作打造成双边关系新亮点”。

尽管欧盟呼吁成员国与中国的关系应与欧盟保持一致。但是，匈牙利与北京日益密切的关系，已经在欧盟的外交政策上打开了缺口。匈牙利多次拒绝支持或反对欧盟在人权等问题上批评中国的立场，并继续欢迎中国投资。华为、宁德时代、比亚迪等多家知名中资企业均前往匈牙利设厂生产。

（综合报道）

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