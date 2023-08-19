欧盟报告：去年香港自由民主持续恶化

（德国之声中文网）欧盟周五（8月18日）公布了针对香港政治与经济的最新年度报告。在这份由欧盟委员会提交的报告中提到，尽管「香港的高度自治、民主原则和基本自由本该至少在2047年之前得到保护」，但这些在2022年「都受到持续侵蚀，这样的事态发展使人们进一步怀疑中国对『一国两制』原则的承诺」。

根据1997年向欧洲议会作出的承诺，欧盟委员会和高级代表每年都会发表有关香港政治和经济发展的报告。

《国安法》笼罩下的阴影

2022年是香港回归中国25周年，也是香港《国安法》实施两周年。欧盟委员会指出，截至2022年12月31日，已有236人因违反《国安法》或其他安全相关法律而被捕，另有145名个人和5家公司受到指控，定罪率为100%。许多人正在等待审判，包括与立法会初选案有关的47名民主派人士、现已解散的香港支联会成员以及香港媒体人黎智英。

民主派活动人士黎智英自2020年12月被捕，图为本月初美联社 拍到他在赤柱监狱的画面

报告还提到，香港的新闻自由在2022年「大幅」下降，新闻记者遭到逮捕和指控。此外，许多香港独立媒体也已停止运营。直到几年前，香港还被认为是中国言论自由的堡垒。但自从颁布《国安法》之后，香港民主活动人士和其他批评北京的声音遭到了大规模镇压。

欧盟外交事务代表博雷尔（Josep Borrell）说：「在整个2022年，《国安法》和其他法规继续被用来压制反对派和多元声音。」

港府要求欧盟停止干涉香港事务

本次公布的报告同时指出，就经济层面而言，香港仍然是投资者的首选目的地。然而，政治事态的发展对香港与其第三大贸易伙伴欧盟之间的商业氛围产生了「负面影响」。

对于欧盟所提出的报告，香港政府在同一天也发布声明称其为「污蔑抹黑」。香港政府强调「全面准确贯彻『一国两制』方针的最高原则」，并且会「坚定不移全面准确实施《香港国安法》」。该声明要求欧盟「认清事实，遵从国际法和国际关系的基本准则，立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。」

（综合报导）

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