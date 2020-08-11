欧盟批国安法扼杀新闻自由 中国：说三道四

(德国之声中文网) 中国驻欧盟使团周一(8月10日)表示，欧盟批评香港媒体大亨黎智英根据国安法被捕一事是公然干涉中国内政。

声明中说：「欧方对香港特别行政区执法机构依法履行职责说三道四，公然干涉香港事务和中国内政，中方对此坚决反对。」

该使团还强调，「欧方应当正视客观事实，不应采取双重标准、包庇和支持违法犯罪分子」。

欧盟：黎智英等人被捕引人担忧

欧盟外交事务发言人斯塔诺 (Peter Stano)10日发表声明，对香港多名反对派人士在《国安法》框架下遭逮捕表示担忧。发言人指出，该法案正在扼杀香港的言论自由与新闻自由。

欧盟外交事务发言人斯塔诺 (Peter Stano)

欧盟委员会的这份书面声明指出，黎智英及其家人以及其他人士被拘捕、苹果日报总部遭警方搜查、反对派人士遭到「勾结外国势力」之指控，这些事件进一步令人担忧香港《国安法》正被用于扼杀香港的言论自由以及媒体自由。

「欧盟再次提醒，尊重人权、尊重基本自由权利是香港《基本法》以及『一国两制』之中心内容；而且，新闻自由、多元化亦是民主的支柱，是开发自由社会的基础。」

欧盟委员会呼吁，包括言论自由、新闻自由、出版自由、结社自由、集会自由在内的香港居民既有权利与自由应当得到完整的保护。

不久前，欧盟决定采取包括停止向香港出口「可能被用于内部镇压、拦截通讯或网路监视」的设备或技术在内的「一系列措施」，以回应中国当局强推港版《国安法》。

多个欧盟成员国此后取消了与香港之间的双边引渡条约。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利 (Josep Borrell)还曾就港府借疫情延后立法会选举进行表态，指出此举令人怀疑「能否持续享有《基本法》所保障的民主权利与自由」。

邹宗翰/杨威廉/文山/乐然 (中国驻欧使团、欧盟委员会)

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