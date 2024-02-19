 欧盟批准红海海军使命 德国预计派遣黑森舰 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.02.2024

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时政风云

欧盟批准红海海军使命 德国预计派遣黑森舰

欧盟外长批准向红海派出军舰以及空中预警系统，为商船保驾护航，防止受到也门胡塞武装的攻击。参加使命的德国海军上将卡克表示，这是"数十年来德国海军最严峻的使命"。

Deutschland | Fregatte Hessen startet zu geplantem EU-Militäreinsatz

德国黑森号护卫舰已于2月8日驶离威廉港

（德国之声中文网）欧盟外长批准向红海派遣海军使命，以保护船只免受胡塞武装攻击。

这一以古希腊语Aspides（意为盾牌）命名的海军使命将包括向红海、亚丁湾和周边水域派遣欧盟战舰以及空中预警系统。

此使命中，战舰仅在受到攻击时可以开火，而没有权限预防性开火。使命的指挥部将在希腊城市拉里萨。

也门胡塞武装一再攻击通过红海的船只，以此作为对以色列在加沙军事行动的报复。

参与该使命的德国海军中将卡克（Jan Christian Kaack）表示："这是数十年来德国海军参与的最严峻的使命。"

以下是围绕该欧盟使命的五个问答：

来往商船不能换一个航线吗？

理论上可以，但绕道南非好望角的路线要远数千公里，这意味着运输费用增加、时间延长。

欧洲消费者已经感受到这一点了吗？

欧委会专家目前尚未观察到欧洲商品和能源价格受到显著影响，但如果情况持续，可能会有影响。欧洲企业则已经出现因供应链受阻而减产的情况，比如特斯拉在德国的工厂

欧盟将如何保护商船？

使命的核心是，欧盟战舰将特别在红海南部以及曼德海峡护送商船，并在紧急情况时防御。

Videostill | Entsendung Fregatte Hessen ins Rote Meer

德国预计派出的黑森舰船员240人

德国如何参与？

德国政府派出143米长的黑森（Hessen）号护卫舰，前提是联邦议会本周五按计划表决予以批准。黑森号已于2月8日驶离威廉港（Wilhelmshaven）。该舰配备有防空导弹，特别适用于护航和海上空间控制。舰上人员240人。

据联邦国防军信息，黑森号配备的专用雷达可监控面积相当于整个北海的空域，并能打击160公里以内的目标。此外，德国还将为希腊拉里萨的使命总部提供人员以及直升机。

此次使命对士兵而言有多危险？

胡塞武装过去曾对军舰也发动过袭击，因此，此次使命被认为相对而言具有高风险。德国海军中将卡克表示，这是德国海军数十年来最严峻的使命。与此同时，他认为，风险在可控的范围内。"没有哪个德国海军部队对此进行了更好的准备、受过更好的训练、有更适用的装备。"

（德新社）

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