欧盟批准第二种疫苗 供应不足仍难解

(德国之声中文网) 在通过了欧盟药监局(EMA)的审批并获得正式推荐后，Moderna公司研发的新冠疫苗获得欧盟委员会的上市许可就只是一个手续问题。和两周前获得上市许可的德国BioNTech/美国辉瑞疫苗一样，Moderna疫苗同样采用了信使核糖核酸技术(mRNA)，其保护效果也高达约95%。

但是，Moderna疫苗具备一项显著优势：它不必像BioNTech/辉瑞疫苗那样需要零下70摄氏度低温保存，只需要零下20度即可，普通冰箱也能胜任。而且，在零上2度(即普通冰箱的冷藏柜)的环境中，Moderna疫苗也能保存约30天；相同环境下BioNTech/辉瑞疫苗只能保存不到5天。

路透社援引国际航空运输协会(IATA)消息指出，由于BioNTech/辉瑞疫苗的苛刻储藏条件，在运输过程中会造成高达1/4疫苗的损坏。《明镜周刊》则报道，在德国部分地区，也出现了因为运输保存不当导致数以千计的疫苗失效的事件。业内人士希望，储藏条件不那么苛刻的Moderna疫苗可以显著降低物流环节中的损耗。

截至目前，欧盟已经订购了多个批次、总计1.6亿剂Moderna疫苗，以及3亿剂BioNTech/辉瑞疫苗。这两种疫苗都需要接种两剂，中间相隔数星期。鉴于欧洲多国都出现了BioNTech/辉瑞疫苗供应不足的情况，欧盟本周启动了与BioNTech的后续谈判，考虑增订数亿剂疫苗。但是增购的疫苗最早也要到2021年下半年才能交货。

疫苗接种间隔期引争论

已经退出欧盟的英国同样面临疫苗供应不足的窘境。为此，英国卫生当局拉长了两剂接种的间隔时间，认为间隔期即便拉长到12星期，也不会对疫苗有效性造成显著影响。

英国的做法引起了面临同样问题的欧盟各国的广泛讨论。欧盟药监局对此持反对态度，认为BioNTech/辉瑞疫苗虽然没有规定间隔期的上限，但是其临床试验有效性数据却是基于19~42天的间隔期得出的；如果间隔期被显著拉长，就需要根据更多的临床数据，并进行重新审批。

BioNTech/辉瑞也强调，第三期临床试验的数据都是基于三星期接种间隔得出的。负责德国疫苗审核事务的保罗·埃李希研究所(Paul-Ehrlich-Institut)亦持相似观点。

不过，世界卫生组织的疫苗专家却认为，拉长间隔期、从而让更多的人可以先接种第一针的做法有其可取之处。WHO免疫专家战略咨询小组组长克拉维奥托(Alejandro Cravioto)1月5日对媒体表示，尽管缺乏拉长间隔期的疫苗有效性和安全性数据，但是根据世卫组织的规章，在供应受限、流行病学环境特殊的地区，可以适当拖延第二针接种时间，从而让更多人能够先打上第一剂疫苗。

具有德国疾控中心地位的罗伯特·科赫研究所也认可世卫组织的说法。该所下属的疫苗常务委员会主席梅尔滕斯(Thomas Mertens)表示，间隔期很有可能具备相当大的弹性，而且第一针接种后，已经能产生一定的保护作用。

鉴于学术界对此观点不一，德国卫生部长施潘已经指示疫苗常务委员会核验拖延第二针接种时间的可能性。

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