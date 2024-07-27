欧盟批准没收俄资产收入用于乌克兰

欧盟将向乌克兰提供15亿欧元，这些钱来自冻结俄罗斯资产的收益，将用于乌克兰的防御和重建。

（德国之声中文网）欧盟决定首次向乌克兰提供被冻结的俄罗斯资产所产生的收益。欧盟委员会主席冯德莱恩在社交媒体平台X上宣布，将向乌克兰转账15亿欧元。她写道：“欧盟与乌克兰站在一起……利用克里姆林宫的钱为乌克兰和整个欧洲创造一个更安全的生活环境，没有比这更好的象征或用途了。”

这笔资金是来自欧盟冻结的俄罗斯中央银行资产的利息收入。早在春季，欧盟就已基本决定将这些收益用于乌克兰。

德国军工行业也将受益

然而，这笔钱并不是直接汇给乌克兰，而是给像德国或捷克这样的国家，这些国家将为乌克兰提供防空装备或炮弹。

根据委员会的数据，作为对俄罗斯侵略乌克兰的惩罚措施，欧盟冻结了俄罗斯中央银行约2100亿欧元的资产。总部位于布鲁塞尔的金融机构Euroclear最近宣布，2023年已获得约44亿欧元的利息收入。

欧盟委员会主席冯德莱恩和欧盟外交事务负责人博雷尔于三月向欧盟成员国政府提出了间接使用俄罗斯资金支持乌克兰的建议。该提案计划，将90%的可用利息收入用于军事装备和训练的资金，其余10%用于直接对乌克兰的财政援助。

乌克兰总理什梅哈尔和冯德莱恩在布鲁塞尔(资料图片) 图像来源: Virginia Mayo/AP/dpa/picture alliance

俄罗斯领导层愤怒

乌克兰总理什梅哈尔称这一举措为乌克兰的防御和重建做出了重大贡献。克里姆林宫早在五月就批评欧盟的计划为“没收”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫当时表示，布鲁塞尔在对俄罗斯采取行动时选择了“简化版本”，只考虑了利息，“但即便是这个简化版本也无异于没收”。

克里姆林宫会反击吗？

俄罗斯此前已表示，如果向乌克兰转账，将采取法律行动。克里姆林宫发言人表示，俄罗斯领导层将仔细权衡如何应对向乌克兰转移利息收入。

如果俄罗斯采取报复措施，也有可能导致在俄罗斯运营的欧盟国家企业被政府没收。此外，直接使用俄罗斯资产还可能导致其他国家和投资者对欧洲金融市场失去信心，进而撤资。

（德新社、路透社）

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