欧盟批准对俄新制裁 中国大陆公司上黑名单

（德国之声中文网）欧盟出台对俄的新一轮制裁正值俄罗斯在战场上取得进展，而乌克兰则因西方弹药供应短缺而苦苦挣扎之际。由于已经生效的制裁未能遏制普京继续发动侵略战争的能力，欧盟正面对越来越多的批评。

新制裁将近200个实体及个人列入禁止前往欧盟或在欧盟做生意的黑名单，其在欧盟的资产将被冻结。这些个人和实体被指控帮助莫斯科获取武器或涉及劫持乌克兰儿童。

新的制裁措施聚焦打击规避行为，并针对世界各地被指控支持俄罗斯军方采购的公司，特别是制造无人机的供应链。这些公司多数来自俄罗斯，也包括三家来自中国大陆的公司和一家设在香港的公司。黑名单上还有来自土耳其和朝鲜的公司。

此外，欧盟还将目前针对约2000个公司及个人的制裁延长六个月。

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"必须继续削弱普京的战争机器"

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示："通过这一计划，我们将对涉及规避（制裁）的实体、国防和军事部门采取更多行动。"

欧委会主席冯德莱恩说，"我们必须继续削弱普京的战争机器"，"我们继续对克里姆林宫施加巨大压力，并且进一步限制俄罗斯获得无人机。"

新制裁没有扩大对俄罗斯铝的限制，因为在该问题上仍存在分歧。新制裁也没有涉及被控对普京最著名的批评者纳瓦尔尼之死的负有责任的人。

（德新社等）

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