 欧盟批准对俄新制裁 中国大陆公司上黑名单 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

欧盟批准对俄新制裁 中国大陆公司上黑名单

欧盟本周三批准对俄罗斯实施第十三轮制裁。该制裁将在本周六俄罗斯全面入侵乌克兰两周年这一天生效，并首次针对涉嫌帮助俄罗斯获取违禁物品的中国大陆公司。

俄罗斯不断对乌克兰敖德赛发动无人机袭击

俄罗斯不断对乌克兰敖德赛发动无人机袭击

（德国之声中文网）欧盟出台对俄的新一轮制裁正值俄罗斯在战场上取得进展，而乌克兰则因西方弹药供应短缺而苦苦挣扎之际。由于已经生效的制裁未能遏制普京继续发动侵略战争的能力，欧盟正面对越来越多的批评

新制裁将近200个实体及个人列入禁止前往欧盟或在欧盟做生意的黑名单，其在欧盟的资产将被冻结。这些个人和实体被指控帮助莫斯科获取武器或涉及劫持乌克兰儿童。

新的制裁措施聚焦打击规避行为，并针对世界各地被指控支持俄罗斯军方采购的公司，特别是制造无人机的供应链。这些公司多数来自俄罗斯，也包括三家来自中国大陆的公司和一家设在香港的公司。黑名单上还有来自土耳其和朝鲜的公司。

此外，欧盟还将目前针对约2000个公司及个人的制裁延长六个月。

欧盟对俄实施钻石禁令 中国印度掏钱收购？

"必须继续削弱普京的战争机器"

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示："通过这一计划，我们将对涉及规避（制裁）的实体、国防和军事部门采取更多行动。"

欧委会主席冯德莱恩：必须继续削弱普京的战争机器

欧委会主席冯德莱恩：必须继续削弱普京的战争机器

欧委会主席冯德莱恩说，"我们必须继续削弱普京的战争机器"，"我们继续对克里姆林宫施加巨大压力，并且进一步限制俄罗斯获得无人机。"

新制裁没有扩大对俄罗斯铝的限制，因为在该问题上仍存在分歧。新制裁也没有涉及被控对普京最著名的批评者纳瓦尔尼之死的负有责任的人。 

（德新社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

欧盟将在乌战两周年对俄实施第13轮制裁

据德新社报道，欧盟准备在乌克兰战争爆发两周年之际对俄罗斯实施新的一揽子制裁。这将是欧盟对俄罗斯的第13轮制裁，制裁面将明显扩大。

相关内容

Why sanctions won’t stop Russia | Business Beyond This time last year, western powers introduced an oil price cap aimed at seriously denting the Kremlin’s capacity to earn revenue from its oil exports. It worked for a few months, but it increasingly looks like Russia has found ways around it. In this episode, we ask if there are economic scenarios that could force Russia to the negotiating table. Or if the Kremlin simply has too much firepower. Tags: Russia, Ukraine, war in Ukraine, Putin, Zelenskyy, oil, oil price cap, sanctions

为什么西方制裁没能阻止普京？ 21.02.2024

在过去两年里，西方试图通过制裁打击俄罗斯经济，从而结束这场侵略战争。然而在战争即将两周年之际，这一目标显然未能实现。西方对俄罗斯的制裁取得了多大成果？为什么没能阻止普京的战争野心？

Ukraine-Konflikt, Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Soldaten in Region Kharkiv Le prÃ sident de l Ukraine Volodymyr Zelensky visite le poste de commandement du bataillon de la 14eme brigade mÃ canisÃ e lors d une visite dans la rÃ gion de Kharkiv Le prÃ sident de l Ukraine Volodymyr Zelensky visite le poste de commandement du bataillon de la 14eme brigade mÃ canisÃ e distincte nommÃ e d apres le prince Roman le Grand, qui effectue des missions de combat pour dÃ fendre Kupyansk lors d une visite dans la rÃ gion de Kharkiv, Ukraine, le 19 fÃ vrier 2024. Ukraine Presidency via Bestimage During a visit to Kharkiv region, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy visited the battalion command post of the 14th separate mechanized brigade named after Prince Roman the Great, which is performing combat missions to defend PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: xUkrainexPresidencyxviaxBestimagexUkrainexPresidencyxviaxBestimagex

援助延迟之下 泽连斯基说前线局势“极其困难” 20.02.2024

乌克兰总统泽连斯基周一访问了东部前线，并敦促西方盟友继续提供援助。由于共和党的反对， 600亿美元的乌克兰援助计划在美国国会被搁置，拜登表示愿与众议院议长就此进行对话。同时，美欧均表示，考虑针对纳瓦尔尼之死对莫斯科实施额外制裁。

17.02.2024 München - Richard Walker im Interview mit Li Cheng. Foto: Dirk Thiele

专访：美国对华关系跟领导人和政党无关 19.02.2024

香港大学教授、当代中国与世界研究中心创始主任、中美关系问题专家李成近日在慕尼黑安全会议期间接受了DW采访，谈及中国在俄乌战争中所处的两难境地、美中关系现状，以及美国大选对于中美关系的可能影响等话题。

媒体看中国

China Nanjing Wohngebiet von Evergrande

德语媒体: 治标不治本的降息决定

中国央行周二发布了今年第一个降息决定，此举是否能给陷入危机的中国房地产行业带来转机？中国电动车行业的迅速崛起，可以给德国政界和汽车工业带来哪些启发？这些都是德语媒体所关注的话题。