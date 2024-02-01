欧盟批准再向乌克兰提供500亿欧元

（德国之声中文网）匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）不再阻挠欧盟向乌克兰提供新一批援助的计划。欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）周四（2月1日）在布鲁塞尔举行的欧盟特别峰会上宣布，欧盟27个国家的国家元首和政府首脑都已同意到2027年年底以前向乌克兰提供总价值500亿欧元的一揽子援助计划。

米歇尔在社交平台X上写道：“我们达成了协议。”由于一致通过，乌克兰可以获得长期资助。 米歇尔表示，此外这还显示出欧盟正在为一个国家的利益发挥着领导作用和责任。“我们知道什么是利害攸关。”

目前尚不清楚欧尔班是否为此做出了让步。据德新社向几位外交官了解，欧尔班并未做出妥协。 匈牙利方面也尚未发表评论。

原本去年12月欧盟就可以通过这一援助计划，但是当时匈牙利总理欧尔班表示会投下反对票，阻止这一议案通过，因此表决拖延到现在。

此前匈牙利方面曾多次对这一援助计划的合理性提出质疑，同时认为欧盟冻结原本计划拨给匈牙利的资金的做法是错误的。

周四上午，德国联邦总理肖尔茨同欧盟其他国家领导人共同尝试说服欧尔班支持向乌克兰提供新的援助。

峰会前，欧尔班在接受法国《观点》杂志采访时表示，匈牙利已经准备好参与解决。不过前提是欧盟每年都要重新表决是否继续向乌克兰提供援助。包括德国在内的欧盟其它成员国表示反对。其中一个原因是他们希望向乌克兰保证长期支持。

乌克兰总统泽连斯基对欧盟通过的这一决议表示称赞。 他表示，该决议显示了“欧盟强大的团结力”，这一承诺将加强乌克兰长期的经济和金融稳定。

欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）表示，自乌克兰战争爆发以来，欧盟已向基辅提供了价值280亿欧元的军事援助。今年的军援会至少达到210亿欧元。他表示，这一数额仍有可能增加，因为并非所有欧盟国家都已提供有关计划提供军事装备援助的信息。

（德新社）

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