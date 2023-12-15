欧盟批准与乌克兰入盟谈判 欧尔班否决援助款

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基可以高兴了。周四上午，泽连斯基还向欧盟峰会成员发出充满感情的呼吁，接受该国参加入盟谈判。显然，他所发出的欧盟应保持可信度和行动能力的呼吁奏效了。周四晚间，欧洲理事会主席米歇尔宣布了他眼中的这一"历史性决定"。欧盟将与乌克兰和摩尔多瓦展开入盟谈判。相邻的格鲁吉亚则获得候选国地位。波黑将作为六个西巴尔干国家中的第五个与欧盟展开入盟谈判。"这一决定对于欧盟的可信度极为重要"，米歇尔在记者们面前松了一口气。

匈牙利让步

欧盟26个成员国出人意料地迅速扭转匈牙利可能否决与乌克兰入盟谈判的局面。表决前数小时，总理欧尔班还彻底排除与乌克兰谈判的可能性，称乌克兰没有满足七个条件中的三个，因此没什么好进行入盟谈判的。如今，不知是其它欧盟国家领导人施加的巨大政治压力让他屈服，还是欧委会为100亿欧元给匈牙利的财政拨款放行发挥了作用。一年前，因对匈牙利的法治国家状况和腐败存在严重忧虑，欧盟扣住了给布达佩斯政府的310亿欧元资金。

欧洲理事会主席米歇尔松了一口气

创纪录的速度

与乌克兰进行入盟谈判的决定具有历史性，也因为该国和小邻国摩尔多瓦以创纪录的速度完成了从提出申请到展开谈判的这一复杂过程。仅花了不到两年时间。这当然要归因于俄罗斯的入侵以及由此对欧盟构成的威胁。德国总理肖尔茨此前希望向俄罗斯掌权者普京发出明确信号：欧盟会继续支持乌克兰。他如愿以偿。

表决时欧尔班不在场

此次欧盟峰会前，外交圈中便有说法称"会给欧尔班一个台阶下"。当其余26国领导人投票表决是否与乌克兰展开入盟谈判时，他离开了房间。也就是说，该决议虽然没有100%的一致，但也没有否决票。看来，这对欧洲理事会的规章来说就足够了。据德国之声了解到的信息，这样一种表决模式是德国总理肖尔茨建议的。周四早晨他与欧尔班共进早餐，以寻求妥协方案。

图为12月初泽连斯基在阿根廷一次会晤上向欧尔班呼吁

500亿欧元乌克兰援助被否决

但之后在欧盟对乌克兰的财政援助表决中，出现状况。周四到周五夜间，匈牙利总理欧尔班否决了欧盟对乌克兰再提供500亿欧元援助的议案。这位匈牙利领导人夜间在X平台上写道："否决为乌克兰提供额外资金"。

据德国电视一台报道，欧尔班表示，欧盟必须为剩余扣发的给匈牙利的资金放行，他才同意欧盟为乌克兰继续提供援助。欧尔班在接受国家电台采访时表示，匈牙利要求获得"不是一半、也不是四分之一，而是全部"资金。这涉及到120亿欧元欧盟仍扣押的款项。

据欧盟圈中消息，27个成员国首脑1月将再次处理这一议题。欧洲理事会主席米歇尔表示："我们明年初将回到这一议题上，并尝试取得一致。"

入盟仍很遥远

与乌克兰和摩尔多瓦的入盟谈判不会立刻开始。按照迄今的规则，现在要确定一个日期举行所谓的政府会议。2024年在这一会议上将正式展开谈判。而这一过程可能耗时长久。与土耳其的谈判2005年就开始了，迄今没有结果。一些西巴尔干国家等待加入欧盟已经20年了。

荷兰首相在峰会开幕之际表示，乌克兰加入欧盟还需要"很多年"。欧盟必须首先对自身进行改革，以便有能力接收乌克兰这样一个饱受战争之苦的拥有4000万人口的大国。无论是决策机制还是预算都必须从根本上重新制定。"我们现在不能绕过障碍，而是必须去处理我们的任务了"，欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）如此说道。

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