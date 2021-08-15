欧盟或暂停对中国平轧铝材的反倾销税

（德国之声中文网）欧盟计划从10月份开始对中国产的平轧铝材产品征收反倾销税，不过相关税收可能会先暂停9个月。欧洲铝业协会周三表示，这样的做法会威胁到欧洲的就业岗位，同时向北京释放错误的信号。

2020年8月，欧盟委员会应欧洲铝业协会请求，对产自中国的平轧铝材产品启动了反倾销调查，该产品被广泛用于多个工业生产领域，从建筑业到汽车制造，再到耐用消费品等。2021年4月，欧委会做出初步裁定，对相关企业征收临时反倾销税，税率从19.3%到46.7%之间不等。

路透社报道称，最终确定的税率可能会在14%到25%之间，正常情况下应该从10月份开始生效，有效期五年。不过据欧洲铝业协会透露，由于两家铝制品使用企业和一家进口商的投诉，这一反倾销税可能被暂停9个月。

欧盟委员会表示，相关调查仍在进行中，如果确定要采取征税措施，须在10月11日之前付诸实施。布鲁塞尔方面还透露，已经收到了要求暂停实施的请求，并且正在考虑之中，同时在与欧盟成员国进行协商，目前尚未做出最后决定。

欧洲铝业协会主席格茨（Gerd Goetz）在一份声明中表示，这一局势发展给铝制品和其它工业产业带来了冲击。他反问道："如果欧盟对高碳排放的中国倾销产品这么敞开大门的话，那么欧洲的企业又将如何对欧盟的贸易反制措施执行能力产生信任呢？"

欧盟委员会下令暂停惩罚性关税的先例很少，上一次是在2009年，涉及产品是来自中国的化学产品草甘膦。

据悉，这次关于暂停对平轧铝材产品征收反倾销税的申请提出的理由是，与铝业协会2020年中期提出申诉时相比，如今的市场条件已经发生了变化。

自从全球经济开始从新冠疫情的打击中慢慢恢复，包括铝制品在内的多种产品价格都呈上涨趋势。尽管如此，欧洲铝业协会表示，欧盟企业自己有足够的能力供应本土市场，而行业利润空间狭小。

（路透社）

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