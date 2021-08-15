 欧盟或暂停对中国平轧铝材的反倾销税 | 经济纵横 | DW | 15.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

欧盟或暂停对中国平轧铝材的反倾销税

从10月份开始对中国产平轧铝材产品征收反倾销税的措施可能被欧盟暂时叫停。欧盟委员会表示最终决定尚未尘埃落定。欧洲铝业协会抱怨布鲁塞尔对中国的“高碳倾销产品打开大门”。

China Aluminiumrollen in Zouping

资料照片：山东一家铝材工厂的车间

（德国之声中文网）欧盟计划从10月份开始对中国产的平轧铝材产品征收反倾销税，不过相关税收可能会先暂停9个月。欧洲铝业协会周三表示，这样的做法会威胁到欧洲的就业岗位，同时向北京释放错误的信号。

2020年8月，欧盟委员会应欧洲铝业协会请求，对产自中国的平轧铝材产品启动了反倾销调查，该产品被广泛用于多个工业生产领域，从建筑业到汽车制造，再到耐用消费品等。2021年4月，欧委会做出初步裁定，对相关企业征收临时反倾销税，税率从19.3%到46.7%之间不等。

路透社报道称，最终确定的税率可能会在14%到25%之间，正常情况下应该从10月份开始生效，有效期五年。不过据欧洲铝业协会透露，由于两家铝制品使用企业和一家进口商的投诉，这一反倾销税可能被暂停9个月。

欧盟委员会表示，相关调查仍在进行中，如果确定要采取征税措施，须在10月11日之前付诸实施。布鲁塞尔方面还透露，已经收到了要求暂停实施的请求，并且正在考虑之中，同时在与欧盟成员国进行协商，目前尚未做出最后决定。

欧洲铝业协会主席格茨（Gerd Goetz）在一份声明中表示，这一局势发展给铝制品和其它工业产业带来了冲击。他反问道："如果欧盟对高碳排放的中国倾销产品这么敞开大门的话，那么欧洲的企业又将如何对欧盟的贸易反制措施执行能力产生信任呢？"

Symbolbild EU - China

欧盟委员会下令暂停惩罚性关税的先例很少，上一次是在2009年，涉及产品是来自中国的化学产品草甘膦。

据悉，这次关于暂停对平轧铝材产品征收反倾销税的申请提出的理由是，与铝业协会2020年中期提出申诉时相比，如今的市场条件已经发生了变化。

自从全球经济开始从新冠疫情的打击中慢慢恢复，包括铝制品在内的多种产品价格都呈上涨趋势。尽管如此，欧洲铝业协会表示，欧盟企业自己有足够的能力供应本土市场，而行业利润空间狭小。

（路透社）

©️ 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿。

DW.COM

超越美国！中国成为欧盟最大贸易伙伴

去年，中国首次超越美国成为欧盟最重要贸易伙伴。根据欧盟统计局周一（２月１５日）提供的数字，2020年，欧盟同中华人民共和国和美国的贸易额分别为5860亿欧元和5550亿欧元。  

继续对欧盟钢铝征关税？拜登面临两难

特朗普时代的欧盟钢铝进口关税使拜登政府面临两难抉择：该取消惩罚性关税，让哈雷摩托车和威士忌酒商不再蒙受损失，还是在美国钢铁短缺的情况下继续坚持征收关税？  

美欧解决贸易争端 联手问责中国

美国与欧盟以「民主联盟」的姿态表示双方将暂停征收报复关税，而为解决市场上钢铝产能过剩的问题，双方共同把矛头指向了中国。  

相关内容

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, äußert sich bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen des Grünen-Bundesvorstandes. +++ dpa-Bildfunk +++

德国绿党候选人：不能被中国牵着鼻子走 15.08.2021

作为绿党的总理候选人，贝尔博克在接受德媒采访时指出，应对中国采取更强硬的贸易政策，对于受到非法补贴和不符合环保标准的企业，都应该征收反倾销税。不过她也强调，孤立中国是不可能的，但欧洲必须保持强硬，守住自己的敏感经济领域。

A man is seen in silhouette leaving the World Trade Organization (WTO) headquaters on September 21, 2018 in Geneva. - China plans to ask the World Trade Organization for permission to slap the US with annual sanctions of more than $7 billion in dispute over anti-dumping measures taken by Washington against some Chinese products. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

专家解读中国在WTO起诉澳洲：不是报复，是不满 25.06.2021

中国在世贸组织（WTO）起诉澳大利亚的举动引起两国媒体的高度关注。澳大利亚专家认为这是中国表达不满的方式，但是相关争端不会对两国企业产生实质性影响。

A Chinese paramilitary police officer reacts to having his photograph taken in front of the image of the European Union (EU) flag at the EU embassy in Beijing, China, 02 November 2007. EU officials are proposing increased anti-dumping measures following continued accusations that China is engaging in unfair trade practices, causing friction in bilateral relations. EU steel producers and textile manufacturers claim China hoards an enormous trade surplus while maintaining strict trade barriers. The EU is China's largest trading partner, ahead of the US and Japan, as Chinese exports to the EU increased nearly 21 percent year-on-year in 2006, according to the European Commission. EPA/MICHAEL REYNOLDS +++(c) dpa - Bildfunk+++

德语媒体：欧洲，准备好与中国角力了吗？ 30.03.2021

欧盟就新疆问题制裁中国，中国随即反制依旧是德媒关注的焦点。《法兰克福汇报》指出，这已不仅仅是人权问题，美国正在试图遏制在亚洲的新对手。欧洲要不要加入其中？《焦点》杂志则聚焦了世卫组织赴中国调查新冠病毒起源的调查报告。

广告
Färöer | Delphintötung

屠杀海豚血染海滩：是野蛮，是传统？

感到震惊的不仅是环境与动物权利活动人士：在法罗群岛，成百上千只海豚被赶入峡湾杀死。当地政府辨称，岛民有此狩猎传统，须予尊重。   

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  