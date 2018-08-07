欧盟：成员国应慎发“黄金护照”

（德国之声中文网）欧盟委员会向各成员国发出明确呼吁，要求他们审慎对待来自欧盟境外的入籍申请。欧盟司法事务专员维拉·尤罗瓦（Vera Jourova ）接受德国《世界报》采访时表示："欧盟委员会对所谓黄金护照的发展态势深表忧虑。"她表示，鉴于事态的严重性，欧盟将在今年秋季就发布制定相关的条例。

尤罗瓦表示："越来越多的欧盟国家向欧盟外居民发放护照，只要对方向该国投入大量资金即可。"她表示，大多数情况下，这些为获取国籍的投资者会投资昂贵的房地产项目。

欧盟司法专员尤罗瓦要求成员国审慎发放黄金护照

相关的报道指出，塞浦路斯、马耳他以及希腊等国向投资者发放长期签证或护照的问题较为严重，而受益者则主要来自中国、俄罗斯和前苏联加盟共和国。对于上述国家买卖国籍和长期签证的现象，早已引起诸多批评，但欧盟一直无法采取措施，因为国籍事务纯属各成员国内政，欧盟无权干涉。

但问题在于，有关人士加入欧盟相关成员国的国籍后，即可以在整个欧盟境内自由行动。尤罗瓦表示："我们不想让特洛伊木马潜入欧盟，相关国家必须采取措施，避免让犯罪分子获得国籍，从而对欧盟安全构成威胁或者助长洗钱行为。"她说，欧盟不应当成为犯罪分子、腐败分子或黑钱的藏身之地。

地中海岛国塞浦路斯优惠的移民政策吸引了很多中国移民

浏览中文网络，有关移民塞浦路斯、葡萄牙、马耳他和希腊等欧盟国家的中介公司广告比比皆是。一名移民中介在接受中国媒体采访时表示："塞浦路斯投资移民不涉及移民监，不需要资金来源证明，也无精通外语要求，只要有30万欧元资产，是一个可以以买房直接获得永居身份的欧盟国家。"而另一家中介公司的官网上这样写道："自2012年10月8日截至2016年12月31日，葡萄牙移民局累计颁发黄金签证4202份，而其中中国投资者牢牢占据着榜首位置，累计获得3050份黄金签证。"

中国社会科学文献出版社出版的《中国国际移民报告（2015）》指出，中国每年移民国外的人数高达84.85万。2017年五月，美联社发布的一项调查显示，中国中产阶级的移民热情依然居高不下，而移民目的地仍以美国、澳大利亚和加拿大为首选。美联社的统计称，过去十年，中国人为移民上述国家的花费分别为77亿、60亿和43亿美元。